Кочанова: общение с людьми позволяет выкристаллизовывать актуальные вопросы для законотворчества

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общение с людьми и приемы граждан позволяют выкристаллизовывать актуальные вопросы для законотворчества, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии второй сессии верхней палаты белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Натальи Кочановой, в своей деятельности сенаторам необходимо задействовать потенциал научно-консультативного совета, Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, Молодежного парламента, шире использовать весь комплекс направлений работы с населением.

"Живое общение с людьми, трудовыми коллективами, личные приемы граждан, прямые телефонные линии - вот где выкристаллизовываются вопросы, которые должны находить отражение в законотворческой деятельности и лечь в основу плана подготовки законопроектов на 2021 год, - сказала спикер. - Определенные наработки для этого уже имеются. Только за первое полугодие членами Совета Республики рассмотрено почти 2 500 письменных обращений. В регионах проведено более 130 прямых телефонных линий, свыше 300 личных приемов, во время которых приняты 1 100 человек".

Наталья Кочанова отметила, что для реализации парламентских полномочий необходимо активно использовать средства массовой информации, интернет-ресурсы, социальные сети. "В Совете Республики регулярно проводится анализ выступлений сенаторов в СМИ и сетевых ресурсах. Ежедневно в среднем размещается 10-15 материалов по итогам парламентской деятельности. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Это должна быть системная работа, которая призвана обеспечить наше постоянное и активное присутствие на коммуникационных площадках", - добавила спикер.-0-