Кочанова: общественное обсуждение предлагаемых изменений в Конституцию будет широкомасштабным

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение предлагаемых изменений в Конституцию будет широкомасштабным, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"То, что это будет обсуждаться, нет никакого сомнения. Прежде чем вынести на референдум обновленную Конституцию, она будет обсуждаться народом, широкомасштабно будет развернута эта работа. Мы для себя понимаем, что должны быть проводниками. Те члены Конституционной комиссии, которые являются членами Совета Республики, будут очень активно работать для того, чтобы донести новеллы", - сказала Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики отметила, что по результатам работы Конституционной комиссии Президенту Беларуси Александру Лукашенко был представлен проект варианта обновленной Конституции. Соответствующие предложения были обсуждены 28 сентября на расширенном заседании Конституционной комиссии с участием главы государства. "Но это же не окончательный вариант, работа над Основным законом еще идет. Более того, мы, выезжая в регионы, встречаясь с людьми, слышим те предложения, которые озвучивают люди", - добавила она.

В этой связи Наталья Кочанова напомнила о недавней встрече со студентами Полоцкого государственного университета. Шла речь о тех предложениях, которые поступили от членов Конституционной комиссии, а также были сформулированы по итогам диалоговых площадок, общественных приемных, священнослужителями.

Говоря в целом о законотворчестве, председатель Совета Республики отметила, что, с одной стороны, законопроекты должны соответствовать реалиям сегодняшнего времени. С другой стороны, важно работать на опережение. "Мы должны видеть, какие вопросы еще не урегулированы законодательно", - сказала она.

Отдельно Наталья Кочанова остановилась на тех проблемах, которые не могут не волновать. В частности, речь шла о санкциях в отношении страны. Для противодействия подрыву политической стабильности, гражданского мира и общественной безопасности, для защиты национальных интересов, прав граждан и субъектов хозяйствования подготовлены изменения в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за призывы к ограничительным (санкционным) действиям против страны.

"Это безобразие, когда люди, наши бывшие соотечественники, призывают к санкциям, понимая, что эти санкции будут направлены против каждого человека в нашей стране. Это не поддается вообще никакому осмыслению и человеческому разуму. На мой взгляд, это просто безумство. За это, конечно, должны нести ответственность те люди, которые призывают к санкциям против своего же народа, своей страны", - подчеркнула Наталья Кочанова.-0-