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05 февраля 2021, 18:26

Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы

Наталья Кочанова во вреия встречи
Наталья Кочанова во вреия встречи

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова сегодня провела совещание по вопросам деятельности Молодежного парламента и ОО "БРСМ", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На встречу с участием членов Президиума Совета Республики, Президиума Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании был приглашен и молодежный актив Минска. Говорили о необходимости консолидации молодежных движений, популяризации их деятельности, патриотическом воспитании, учреждении собственного дня молодежи в Беларуси и т.д.

"Я хочу, чтобы мы услышали проблемы и вопросы, которые волнуют вас, а вы услышали какую-то полезную для себя информацию, - пояснила цель встречи Наталья Кочанова. - В Беларуси 328 молодежных организаций - мы должны видеть их работу. Какая позиция у молодежи, где она присутствует, чем интересуется. Эти встречи будут на постоянной основе, чтобы слышать друг друга".

Как рассказала председатель Постоянной комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента Диана Мишура, эта встреча - своеобразный способ подвести итоги работы молодежного актива страны на всех уровнях: от регионального до республиканского. В 2020 году Молодежный парламент запустил платформу открытых дискуссий "Беларусь будущего", цель которой - консолидация молодежи, желающей движения Беларуси в будущее. "Встречи проходят каждую неделю в разных коллективах: это и учащаяся молодежь, и студенты, и бизнес. Любой может внести предложение для того, чтобы оно, возможно, было включено в повестку Всебелорусского народного собрания. Мы эти предложения аккумулируем - самые яркие прозвучат на ВНС", - пояснила она.

Молодые парламентарии поделились и другими инициативами, рассказали о своем участии в проекте "ШАГ" (информационно-образовательный проект "Школы активного гражданина", когда видные деятели страны, чиновники, спортсмены, активисты встречаются со школьниками на базе различных учебных заведений). Наталья Кочанова также побывала в качестве гостя этого проекта в одной из столичных школ. Основываясь на этом опыте, она предложила провести следующее такое мероприятие для какой-либо школы столицы в Совете Республики. "Я увидела, что ребятам это интересно", - заключила спикер.-0-

Во время встречи
Во время встречи
Егор Макаревич
Егор Макаревич
Диана Мишура
Диана Мишура
Михаил Степанов
Михаил Степанов
Дмитрий Воронюк
Дмитрий Воронюк
Максим Крупейченко
Максим Крупейченко

Фото Павла Орловского

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