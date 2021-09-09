Кочанова обсудила с Лукьяновым деятельность БРСМ и других общественных организаций

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Республики прошла рабочая встреча Натальи Кочановой с первым секретарем Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александром Лукьяновым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Александр Лукьянов избран на должность пленумом ЦК БРСМ 12 августа. Спикер поздравила его с избранием.

"В ходе встречи обсуждены основные направления деятельности организации, закрепленные в Стратегии развития БРСМ до 2025 года, она также принята на 44-м съезде БРСМ 12 августа; тезисы выступления Президента Александра Лукашенко на Республиканском педагогическом совете; взаимодействие БРСМ с Молодежным советом (парламентом) при Национальном собрании; общие вопросы функционирования общественных организаций Беларуси", - рассказали в пресс-службе. -0-