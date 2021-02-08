Кочанова: отношения между Беларусью и Узбекистаном развиваются плодотворно

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"С огромным удовлетворением хочу отметить, что отношения между Беларусью и Узбекистаном развиваются достаточно плодотворно. Мне очень приятно отметить, что за время вашей работы активизировались наши отношения на высоком и высшем уровне. Добрые, доверительные отношения наших президентов, конечно, дают нам возможность плодотворно сотрудничать по всем направлениям. Важно, что мы открыли посольство Узбекистана в нашей стране. Развиваются торгово-экономические отношения, культурные, в сфере образования. Прошел I Форум регионов Беларуси и Узбекистана, и мы надеемся, что эта традиция будет продолжена", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер акцентировала внимание, что между странами установились и хорошие межпарламентские связи.

"При Совете Республики создан молодежный совет, и наши ребята первыми стали сотрудничать именно с молодежью Узбекистана. Думаю, это знаковое событие. Потому что, когда будет взаимодействовать молодежь, у нас будут серьезные перспективы, - рассказала она. - Я уверена, что вы уезжаете с самыми теплыми воспоминаниями о нашей стране и народе. Хочу пожелать вам успехов и поблагодарить за такое доброе, плодотворное сотрудничество".

Во время встречи

Посол отметил, что удовлетворен итогами своей деятельности в Беларуси.

"Возможно, не все из запланированного удалось выполнить, но главное все-таки удалось сделать. Об этом говорят и наши общие показатели. Есть экономический рост. Значительно увеличилось количество белорусских предприятий в Узбекистане и узбекских здесь. Вырос товарооборот, пошли инвестиции. Значительно увеличилось число студентов из Узбекистана, обучающихся здесь. Нам впервые удалось на очень высоком уровне провести форум регионов, Дни культуры Узбекистана. Очень много делегаций из Беларуси побывали в Узбекистане. Очень хорошие контакты сложились между министерствами, ведомствами, регионами. Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Но в целом сделан очень неплохой задел. И я уверен, что в предстоящий период все это даст свои результаты, и, объединив усилия и в рамках СНГ, и в рамках двусторонних отношений, мы добьемся значительно большего и лучшего для наших народов. Это без сомнения", - подчеркнул он.

Насирджан Юсупов заявил, что горд быть первым послом Узбекистана в Беларуси. "Что касается моих личных впечатлений от Беларуси и белорусского народа, то здесь я провел лучшие годы. Эта страна для меня стала такой же родной, как и Узбекистан. Здесь я приобрел вторую родину. Здесь великолепные люди, очень дружеские, теплые отношения. Я никогда это не забуду. Представлять интересы своего государства в такой замечательной стране - это большая честь для меня. Я это говорю действительно искренне. И в перспективе я приложу все усилия для того, чтобы эти отношения получили свое дальнейшее развитие. Мы нужны друг другу", - заключил он.-0-

Насирджан Юсупов

Насирджан Юсупов и Наталья Кочанова

Фото Оксаны Манчук