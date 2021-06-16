Кочанова оценила работы по реконструкции производственных площадок ОАО "Мотовело"

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила сегодня производственные площадки ОАО "Мотовело", где провела совещание по вопросам их реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие началось с обзорной экскурсии по территории площадки имущественного комплекса ОАО "Мотовело", где планируют провести комплексную реконструкцию. "Глава государства посещал завод в марте и дал задание привести территорию предприятия в порядок, реконструировать здания, ввести в эксплуатацию незадействованные площадки с максимальным сохранением исторического облика зданий. Приехала сегодня посмотреть, как движется работа в этом направлении, и определить пути дальнейшей реконструкции территории", - сказала Наталья Кочанова.

При обсуждении развития промышленной площадки выступили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Петр Бровкин, первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько.

Реконструкцию территории планируют выполнять поэтапно с максимальным сохранением арендуемых площадей. После ее завершения созданные места будут заполняться инновационными компаниями, прошедшими отбор в установленном порядке. Доля производственных помещений на территории предприятия должна возрасти до 70%, организаций сферы логистики и услуг составит 20%, а еще 10% выделят под общественную зону.

Во время первого плана реализации проекта выполнят реконструкцию двух производственных корпусов со стороны и вдоль проспекта Партизанского, 8. Внешние фасады объектов будут сделаны в стилистике исторической застройки. Эти работы завершат в течение 2021 года.

Вторая очередь предполагает обновление третьего корпуса, где в настоящее время располагается производство велосипедной и мотоциклетной техники, а также часть арендаторов. Реконструкцию планируют провести без остановки производственных процессов ООО "МотоВелоЗавод". Запуск данной очереди пройдет в 2021 году. В ее составе планируется выделение 4 пусковых комплексов работ по обновлению, с их завершением в 2024 году.

Всего запланировано восемь очередей реконструкции площадки, которые будут вводить поочередно ежегодно.-0-