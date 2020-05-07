Кочанова: память о Великой Отечественной войне - в сердце каждого белоруса

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память о Великой Отечественной войне священна, она в сердце каждого белоруса. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова подчеркнула, что "в сердце каждого белоруса Великая Отечественная война останется навсегда, потому что Беларусь первой приняла на себя страшный удар фашистов, находилась под оккупацией более трех лет".

Спикер убеждена, что у тех, кто пытается переписать историю, ничего не получится: "потому что есть люди, которые помнят, и те, которые сохраняют святую память о той войне". "Наша задача - передать эту память и правду поколениям, которые идут за нами. Это очень важно. Без прошлого нет будущего", - добавила она.

Валентина Матвиенко

Председатель Совета Республики приняла сегодня участие в видеоконференции, посвященной 75-летию Великой Победы. Во время дискуссии с руководителями парламентов постсоветских стран Наталья Кочанова отметила, что белорусы гордятся подвигом защитников Брестской крепости, партизан и подпольщиков, а также тех, кто ковал Победу в тылу. "Мы потеряли каждого третьего - на фронтах, в концлагерях, в сожженных мирных деревнях. И никогда этого не забудем. Абсолютно правильно отметил Президент Александр Лукашенко: Беларусь - это живой памятник той войне", - напомнила она.

Во время видеоконференции обсуждались вопросы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, патриотического воспитания молодежи, поддержки ветеранов. Спикер обратила внимание, что в Беларуси с особым душевным теплом и заботой относятся к ветеранам, к тем, кто в послевоенное время восстанавливал из руин белорусские города и села, к детям войны. "Мы делаем и все будем делать для того, чтобы помогать им, согревать их своим душевным теплом", - сказала председатель Совета Республики. Она напомнила, что в Беларуси уже много лет проводится акция "Беларусь помнит!". В прошлом году стартовала еще одна международная - "Во славу общей Победы!". Наталья Кочанова выразила признательность председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко. Посещая в марте Беларусь, она присоединилась к этой акции. Спикеры верхних палат белорусского и российского парламентов передали минскому храму-памятнику в честь Всех Святых капсулу с землей из мест кровопролитных боев под Ржевом.-0-

Фото Оксаны Манчук

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