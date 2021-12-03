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03 декабря 2021, 15:53

Кочанова: память о ВОВ мы сохранили в сердцах и наша задача передавать ее молодому поколению

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память о Великой Отечественной войне мы сохранили в сердцах и наша задача передавать ее молодому поколению. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время открытия временной экспозиции "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию битвы за Москву, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас Великая Отечественная война и все, что связано с ней, - свято. Память об этой войне мы сохранили в наших сердцах и наша задача передавать ее молодому поколению, - сказала Наталья Кочанова. - Я рада, что сегодня здесь вместе с ветеранами присутствует наша молодежь. Потому что это основа патриотического воспитания молодежи Беларуси и России - в этом нет никакого сомнения. Именно это может служить нам фундаментом для того, чтобы молодые люди помнили, какой ценой досталась Победа всем тем, кто прошел это лихолетье. Потому что благодаря этим людям, нашему старшему поколению мы сегодня живем в таких замечательных странах - Беларуси и России".

По словам спикера, каждый исторический факт в той войне - свят. "Мы даже в проект Конституции вносим термин, который говорит о сохранении памяти о Великой Отечественной войне, потому что, к сожалению, историю пытаются исказить. Но это сделать невозможно, потому что мы, белорусы, знаем правду, потому что наша страна была в оккупации, - отметила она. - Мы были рядом на протяжении всех этих послевоенных лет с людьми, которые рассказывали нам о тех страшных событиях. 80 лет назад наше старшее поколение сделало все, чтобы разгромить немцев под Москвой, чтобы не отдать столицу своей Родины врагу. Немцы были разгромлены и их непобедимость была опровергнута".

Наталья Кочанова подчеркнула, что мы должны сделать все для того, чтобы сохранить мир в наших странах. "Сегодня ситуация очень непростая. Вы видите, как пытаются нагнетать обстановку. Вы видите, как пытаются исказить историю, и поэтому проведение таких мероприятий очень важно. Мы должны помнить свою историю. Мы должны помнить тех людей, которые ценой своей жизнь отстояли свободу и независимость нашей страны, - добавила председатель Совета Республики. - Мы должны сделать все для того, чтобы не допустить этого впредь. От нас, людей живущих ныне, от тех, кто идет за нами, от молодых поколений зависит мир и спокойствие в наших странах. И я думаю, что эта выставка будет еще одним вкладом в благодарность и память о тех людях, которые отстояли свободу и независимость нашей страны".

Главная цель выставки - через призму человеческих судеб показать трагедию и подвиг защитников Родины, роль битвы за Москву в истории Великой Отечественной войны и ее значение для всего фронта, актуальность событий под Москвой 1941-1942 годов для нынешнего и будущих поколений. Московская битва - одно из крупнейших сражений в истории мировых войн как по числу участников, так и по количеству военной техники и вооружения. Это пролог Победы, без которого нельзя понять и оценить ни наших жертв, ни наших достижений.

На выставке представлено около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства, постоянно находящихся в фондах Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы.

Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и Министерства культуры Беларуси. Работа временной экспозиции продлится с 4 декабря до 30 января 2022 года.-0-

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Фото Оксаны Манчук

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