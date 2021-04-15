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15 апреля 2021, 15:14

Кочанова: пандемия повлияла на изменение подходов в международных отношениях

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова
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15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой приняла участие в международной парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм", организованной в режиме видеосвязи Межпарламентской ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств совместно с парламентскими ассамблеями ОБСЕ, Совета Европы, Средиземноморья и Контртеррористическим управлением ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

На пленарном заседании конференции выступили председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ, директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс, председатели парламентов Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, руководители антитеррористических структур ООН, СНГ и другие.

Наталья Кочанова в своем выступлении, в частности, рассказала о вызовах и угрозах в период пандемии, отметила инициативу Беларуси о необходимости запуска глобального диалога по безопасности, а также новации в законодательстве Беларуси в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

"Ha современном этапе развития человечества одна из основных глобальных проблем - пандемия, которая выдвигает комплексные и постоянно меняющиеся вызовы и угрозы, затрагивающие практически все области политики, экономики и общественной жизни, - сказала председатель Совета Республики. - Распространение вирусной инфекции стало катализатором роста террористических и экстремистских проявлений. Изоляция, закрытие границ, локдаун и, как следствие, - сокращение контртеррористических мероприятий, финансирования совместных проектов и помощи по линии обеспечения безопасности. Замедлилась реализация миротворческих и гуманитарных инициатив. Экстремисты и радикалы используют тему пандемии для разжигания ненависти и дестабилизации общественно-политической ситуации. Пандемия повлияла на изменение подходов в международных отношениях. K сожалению, в жизнь все прочнее входят понятия экономических санкций, двойных стандартов, информационной агрессии, фальсификации истории, цветных революций и гибридных войн".

Наталья Кочанова отметила, что в Беларуси это ощутили в полной мере летом прошлого года. "Сегодня Беларусь вынуждена противостоять широкому спектру угроз, о которых раньше не могло быть и речи. Многим не по душе стабильность и динамичное развитие Беларуси, ее самостоятельная внутренняя и внешняя политика. Республика подвергается неприкрытому экономическому и политическому прессингу. К сожалению, в этом значительную роль играют законодательные органы и парламентарии стран Запада, а также межпарламентские организации. Наши неоднократные обращения к иностранным коллегам, включая европейских парламентариев, с предложением предоставить объективную информацию о событиях в нашей стране остались без ответа. Продолжается целенаправленное внешнее вмешательство во внутренние дела нашей страны, основная цель которого - изменение ее конституционного строя и проводимого государственного курса", - рассказала она.

По ее словам, внешние и внутренние недоброжелатели стремятся организовать международную изоляцию белорусского государства. "Но, несмотря на это, укрепляются наши межпарламентские связи со странами СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. Убеждена, что только равноправный диалог и взаимное уважение могут улучшить взаимопонимание и укрепить доверие. В формате международных мероприятий, таких как сегодняшний форум, необходимо искать точки соприкосновения и сближения позиций по вопросам, волнующим народы и государства, - заявила спикер. - В нашей стране мы делаем все возможное для сохранения мира, стабильности и независимости государства. Мы, парламентарии, включились в активную работу по совершенствованию законодательства. В максимально сжатые сроки во взаимодействии с заинтересованными государственными органами подготовлен и сейчас рассматривается целый пакет законопроектов - о недопущении реабилитации нацизма, совершенствовании уголовного и трудового законодательства, проведении массовых мероприятий, деятельности правоохранительных органов, средств массовой информации и по ряду иных вопросов".

Законопроект о недопущении реабилитации нацизма разработали непосредственно парламентарии. В нем устанавливаются правовые механизмы противодействия героизации нацистских преступников и их пособников, запрет на символику и атрибутику фашистских коллаборантов, участвовавших в геноциде белорусского народа. "Мы не имеем права забывать свою историю. Сожженная Хатынь и еще более 9 тыс. уничтоженных деревень навсегда останутся символом трагедии нашего народа и вечной памяти о каждом третьем погибшем белорусе", - констатировала председатель Совета Республики.

Белорусская сторона активно использует наработки многих стран и готова делиться своим опытом в законотворчестве и правоприменительной практике по вопросам обеспечения национальной безопасности.

"Ни одно государство в мире не может самостоятельно справиться с терроризмом и насильственным экстремизмом, каким бы силовым потенциалом и передовыми технологиями оно ни обладало. Поэтому так важно вести широкий международный диалог для совместной выработки подходов по этим проблемам, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Ведущая роль в выстраивании этого взаимодействия принадлежит Организации Объединенных Наций. Необходимо также развивать взаимодействие в рамках региональных международных организаций. Белорусская сторона выступает за поиск путей ослабления геополитической напряженности и установления более конструктивных международных отношений. B связи с этим хотелось бы обратить внимание участников конференции на выдвинутую Президентом Беларуси инициативу о необходимости запуска глобального диалога по безопасности".

Для продвижения этой инициативы в Минске проведен ряд мероприятий высокого уровня. Совместно с ООН состоялась международная конференция "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий". "Ее отличительными особенностями стали новизна рассматриваемых вопросов и уникальный охват участников - представители государств ОБСЕ и АСЕАН впервые собрались вместе. Bо время конференции глава белорусского государства выступил с инициативой формирования пояса цифрового добрососедства. Призываю страны присоединиться к этой инициативе, - отметила спикер. - Заметную роль в борьбе с терроризмом играет Содружество Независимых Государств. Невзирая на все проблемы и трудности, с которыми нашим странам пришлось столкнуться в прошедшем году, государства Содружества продолжили активное взаимодействие по вопросам обеспечения региональной безопасности. В этой работе одна из приоритетных задач - разработка системы защиты нашего общего информационного пространства и усиление борьбы с терроризмом, в том числе путем создания единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территориях государств-участников".

Наталья Кочанова выразила искреннюю благодарность председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко и секретариату МПА СНГ за организацию международной конференции. "Уверена, что совместными действиями, в духе партнерства и солидарности мы добьемся положительных результатов в противодействии глобальным вызовам и угрозам, обеспечим мир и спокойствие в наших странах и на пространстве Содружества. Желаю всем плодотворной деятельности в ходе конференции для выработки новых адекватных решений и совместных подходов в борьбе терроризмом и насильственным экстремизмом", - заключила она.

Во время конференции прошли заседания тематических сессий по вопросам правовых механизмов международного сотрудничества в противодействии терроризму и насильственному экстремизму; оценки террористической угрозы и усилий по предотвращению насильственного экстремизма; поощрения и защиты прав жертв терроризма и удовлетворения их потребностей; демократии перед лицом пандемии COVID-19.

16 апреля состоится 52-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. Одним из центральных станет вопрос о законодательном регулировании миграционных процессов в период пандемии и роли в нем парламентов государств - участников СНГ. Парламентарии обсудят подготовленный ассамблеей модельный Миграционный кодекс для государств - участников СНГ.

Как отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, белорусская делегация ознакомит парламентариев Содружества с приоритетами председательства Беларуси в СНГ. "Вы знаете, что в 2021 году Беларусь председательствует в СНГ. Для нас это очень почетная и ответственная миссия в связи с тем, что в этом году мы будем отмечать 30-летие со дня создания СНГ. Поэтому мы очень обстоятельно поговорим о целях, задачах и инструментах, которые будем использовать и уже используем в этом году в СНГ. Также во время пленарного заседания предполагается выступление руководителя нашей делегации по тематике миграции в условиях пандемии. Вы знаете, какие сложности вызвала пандемия коронавируса в этой области, какие прилагались усилия нашим государством. В том числе мы активно помогали и соседям, нашему дружественному украинскому народу, когда был определенный наплыв населения этой страны к нам. Мы создавали необходимые благоприятные условия для проживания украинцев. В целом очень обширная повестка, напряженная, актуальнейшие вопросы, и по большинству из них будет высказана позиция белорусской стороны", - добавил сенатор.-0-

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