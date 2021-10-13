Кочанова: парламентарии разъяснят предлагаемые изменения в Конституцию во время всенародного обсуждения

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии будут разъяснять предлагаемые изменения в Конституцию во время всенародного обсуждения. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Ряд наших сенаторов работал над проектом Основного закона нашей страны. Кроме того, мы поддерживали тесный контакт с членами Совета Республики, которые работают в регионах и не были задействованы непосредственно в работе Конституционной комиссии. Мы очень плотно отрабатывали все предложения граждан, которые к нам поступали. Члены Совета Республики выдвигали и собственные инициативы. Например, мы предложили, что должна быть отдельная статья в Конституции, которая бы четко определяла работу с молодежью", - рассказала Наталья Кочанова.

Она подчеркнула, что работа продолжается. "В ближайшее время, когда будет доработан проект Конституции, он будет вынесен на всенародное обсуждение. Здесь снова подключаются члены Совета Республики и парламентарии в целом для того, чтобы выступать с разъяснениями предлагаемых новелл", - отметила председатель Совета Республики.

Как сообщалось БЕЛТА, по результатам работы Конституционной комиссии Президенту Беларуси Александру Лукашенко был представлен проект варианта обновленной Конституции. Соответствующие предложения были обсуждены 28 сентября на расширенном заседании Конституционной комиссии с участием главы государства. Теперь отдельная группа, включающая юристов и опытных управленцев, займется доработкой документа перед вынесением на общественное обсуждение. А после окончательной дошлифовки с учетом поступивших предложений и имеющегося спектра мнений проект Конституции вынесут на референдум, который должен состояться не позднее февраля 2022 года.-0-