Кочанова: попытки дестабилизировать обстановку - это не те подходы, которые должны быть в стране

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проголосовала сегодня на избирательном участке №4 в Минске и призвала граждан проявлять сознательность и критически относиться к призывам в интернете выйти на площадь и таким образом пытаться дестабилизировать ситуацию в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова заметила, что к сожалению сейчас некоторые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, в том числе с помощью призывов в Telegram-каналах. "Сегодня нельзя этого делать, потому что призывать людей на площади - это абсолютно не те подходы, которые должны быть в нашей стране. Нам многое пришлось пережить и возвращаться к тому, чтобы страдали наши люди, нельзя, особенно когда это направлено на нашу молодежь. Как мать и бабушка я к этому крайне негативно отношусь. У нас никогда не было никакой агрессии и сегодня мы должны принимать абсолютно правильные решения. Потому что плохо, когда страдают люди. Плохо, когда по незнанию попадает молодежь в те сети, из которых выбраться потом очень непросто", - подчеркнула спикер.

Председатель Совета Республики рассказала, что свой выбор она сделала в пользу стабильности родной страны, а также политики, направленной на благополучие белорусского народа. "Мой курс неизменный - хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в которой живу сейчас я", - отметила Наталья Кочанова.-0-