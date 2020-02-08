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08 февраля 2020, 13:37

Кочанова: приемы граждан - важная часть работы законодателей

Наталья Кочанова. Фото из архива
Наталья Кочанова. Фото из архива

Справедливое отношение к людям должно быть в основе работы с обращениями граждан. На этом акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с парламентариями 5 декабря 2019 года. Люди приходят на личные приемы и рассчитывают получить конкретную помощь в решении своих проблем, и она должна быть своевременной и результативной. О том, как ведется работа с обращениями граждан в Совете Республики и с какими вопросами чаще всего обращаются люди, в интервью БЕЛТА рассказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

- Наталья Ивановна, в последнее время сенаторы заметно активизировали работу с обращениями граждан. С чем это связано?

- Личные приемы граждан, встречи в трудовых коллективах и встречи с населением - важные направления деятельности сенаторского корпуса, которые позволяют объективно оценивать ситуацию в конкретных регионах нашей страны, определять, какие проблемы больше всего волнуют людей и как решают их местные органы власти. Кроме того, для нас, законодателей, это хорошая возможность изучать, как работают законы на деле, требуется ли их совершенствование и в каких сферах.

Глава государства четко обозначил задачи: законы должны быть понятными и идти от жизни. И это очень правильное требование. По результатам приемов граждан мы видим те узкие места в законодательстве, над которыми необходимо работать. Приведу простой пример. Ко мне на приеме обратился житель Минска, который в одиночку воспитывает двоих несовершеннолетних детей. С бывшей женой не могут поделить квартиру и разъехаться. Женщина злоупотребляет спиртными напитками. Все это на глазах у детей. И это не единичный случай. Очевидно, что пришло время вносить корректировки в декрет №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях", над чем мы и будем работать.

Очень много обращений связано с земельными отношениями, разделом участков. Поступают просьбы о содействии в решении этих вопросов, а также предложения, направленные на повышение эффективности использования и охраны земель, защиту прав землепользователей. Вся эта информация будет учтена при корректировке Кодекса о земле.

Как вы знаете, сейчас широко обсуждаются возможные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Постоянная комиссия Совета Республики по законодательству и государственному строительству также задействована в этой работе.

То есть ведется живой диалог с общественностью по многим вопросам законодательной деятельности. Люди приходят к нам с хорошими идеями, которые действительно заслуживают внимания.

На активную работу с населением я ориентирую и депутатский корпус. Это свыше 18 тыс. человек, которые стремятся быть полезными своему городу, району, стране. Необходимо максимально использовать этот ресурс, прежде всего, выстроить более тесное сотрудничество с местными органами власти. Тогда многие региональные вопросы можно будет решать более эффективно, а самое главное - своевременно. Как организовать работу в этом ключе, мы обсуждаем на встречах с председателями городских и районных Советов депутатов, которые проводятся мной в регионах. Я вижу, что депутаты хорошо владеют информацией о ситуации на местах, у них немало перспективных инициатив.

- Если говорить о конкретных числах, то сколько обращений поступает в Совет Республики и с какими вопросами чаще всего приходят люди?

- В январе 2020 года в Совет Республики поступило 406 обращений: 292 письменных и 114 устных. Для сравнения: за январь 2019 года поступило 35 обращений, а за весь 2019-й - 437. Вы видите, рост существенный. И это нормально. Если к нам идут люди, значит, они нам доверяют. В то же время анализ обращений показывает, что большинство вопросов могло быть решено на местах. И это сигнал местным органам власти: в работе с людьми не должно быть формализма, волокиты, отписок. Каждое обращение требует внимательного рассмотрения и конкретного решения.

В разрезе регионов наибольшее количество обращений за январь в Совет Республики поступило от жителей Минска и Минской области, наименьшее - от жителей Гродненской и Витебской областей.

Если говорить о тематике, то люди приходят на приемы в основном с проблемами, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда, землеустройства и землепользования, трудоустройства, судебных споров. Часто поднимаются вопросы, связанные с работой системы здравоохранения, образования, экологией и защитой окружающей среды.

- Поскольку мы затронули тему экологии, Наталья Ивановна, не могу не спросить о ситуации с вырубкой Грушевского сквера в Минске. Насколько известно, вы лично выезжали на место, чтобы разобраться в проблеме.

- Этим вопросом я занималась по поручению главы государства. Ситуация с вырубкой сквера широко обсуждалась жителями города, в том числе в социальных сетях. И она не осталась незамеченной. С председателем Мингорисполкома мы выезжали на место, чтобы детально разобраться в происходящем. Найден приемлемый вариант решения. Вырубка деревьев прекращена. В установленный срок мы проинформируем жителей о принятых решениях.

- Будет ли в дальнейшем совершенствоваться работа с обращениями граждан в Совете Республики?

- Мы над этим работаем постоянно. В ближайшее время вместе с членами Президиума Совета Республики проведем выездные приемы граждан. Сенаторы также продолжат эту работу на местах. В наших графиках на ближайшее время - встречи в трудовых коллективах. То есть работа с населением не будет сбавлять обороты и останется важной составляющей деятельности Совета Республики.

БЕЛТА.-0-

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