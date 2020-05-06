Кочанова примет участие в видеоконференции к 75-летию Великой Победы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 7 мая примет участие в видеоконференции, посвященной 75-летию Великой Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Планируется, что участниками видеоконференции также станут председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, руководители парламентов Азербайджана, Молдовы, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

Во время видеоконференции будут обсуждены вопросы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, патриотического воспитания молодежи, поддержки ветеранов. Речь также пойдет о совместных историко-культурных проектах, посвященных военным событиям и Великой Победе, рассказали в пресс-службе.

"Сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне в Беларуси всегда уделяли особое внимание. Уроки прошлого учат ценить мир и согласие, которые мы имеем. Война унесла жизни миллионов людей. Наш общий долг - помнить, какой ценой досталась победа, сохранить правду о войне и передать ее будущим поколениям", - отметили в Совете Республики.-0-