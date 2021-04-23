Кочанова приняла участие в возложении цветов к памятнику захороненных деревень в Славгороде

23 апреля, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова приняла участие в возложении цветов к мемориалу захороненных деревень Славгородского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова и представители Совета Республики, Могилевского областного исполнительного комитета, Славгородского райисполкома, депутатского корпуса возложили цветы и венки к памятному знаку и почтили минутой молчания память о тех, кто отдал свои жизни за спасение других людей и земель после аварии на ЧАЭС.

На Аллее памяти представлены названия 19 отселенных пунктов. Всего на Славгородской земле таких деревень 26 - земли, которые пострадали при аварии на Чернобыльской АЭС.

После возложения Наталья Кочанова пообщалась со школьниками - она пригласила славгородских ребят посетить Совет Республики с экскурсией.

Как поделилась местная жительница Наталья Гончарова, несмотря на то что девушка уезжала из Славгорода, она вернулась обратно. "Родина, на мой взгляд, зовет нас обратно. Я уезжала из Славгорода на время учебы, вернулась сюда по распределению и осталась, - рассказала девушка. - Я вижу, как развивается наш район. Строится новое жилье, в прошлом году открылся детский сад для наших деток, в этом году с помощью государства начинается реконструкция центральной районной больницы, в которой я работаю заместителем главврача. Мы видим развитие и процветание - и это здорово".

Сегодня в Славгороде проходит Совет взаимодействия органов местного самоуправления при участии Совета Республики.-0-