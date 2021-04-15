Кочанова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики, член Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств Наталья Кочанова приняла сегодня участие в заседании Совета МПА СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В повестке заседания было 18 вопросов. При обсуждении решений Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 года и Совета глав государств СНГ от 18 декабря 2020 года председатель Совета Республики в своем выступлении информировала о подходах белорусской стороны к председательству Беларуси в Содружестве Независимых Государств в 2021 году.

В выступлении отмечены приоритеты белорусского председательства в торгово-экономической области, укреплении гуманитарных связей, сопряжении СНГ и Евразийского экономического союза, расширении сотрудничества с ОДКБ и ШОС. Подчеркнута роль МПА СНГ в интеграционных процессах.

В рамках заседания были обсуждены также вопросы международного наблюдения за выборами и референдумами в странах СНГ, деятельности Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ.

Совет сформировал состав Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ, подвел итоги работы Экспертного совета по экономике при МПА СНГ и определил задачи по реализации Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.

Члены совета обсудили ход подготовки к девятому Невскому международному экологическому конгрессу и третьему Евразийскому женскому форуму.

В 2022 году МПА СНГ отмечает свое 30-летие. В связи с этим советом одобрен план мероприятий, посвященных юбилейной дате.-0-