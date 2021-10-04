Кочанова: против белорусского государства активно используется гибридное воздействие

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Против белорусского государства активно используется гибридное воздействие. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошедший послевыборный год показал, что мы живем в абсолютно новых политических и экономических реалиях. Привычная жизнь изменилась. Нынешняя ситуация остается напряженной. Против белорусского государства активно используется гибридное воздействие - наращивается политическое, экономическое, военное и информационное давление. Усилия по дестабилизации обстановки не прекращаются, их характер становится все более дерзким, циничным, изощренным. Радикализация нарастает - покушение на журналиста, попытки поджога домов депутатов и госслужащих, а теперь - наглое убийство сотрудника КГБ при исполнении служебного долга. Все это говорит о том, что заграничные кураторы делают ставку на терроризм и экстремизм. Идеологи беглой оппозиции до сих пор не теряют надежды руками проживающих в Беларуси людей осуществить государственный переворот", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, нам ни в коем случае нельзя допускать разжигания вражды в обществе, пропаганды ненависти, насилия, распространения слухов, провоцирующих панику и угрожающих социально-политической стабильности. "Надо создавать такие условия, чтобы любители устраивать провокации и сеять раздор не находили себе места среди нас. Все обязаны уважать закон. За любое нарушение порядка придется отвечать по всей строгости. И задача парламентариев - совершенствование законодательства, его актуализация, работа на опережение. Принимаемые законы должны пресекать любые посягательства на мир, порядок, спокойствие и стабильность. Правовые механизмы борьбы с терроризмом и экстремизмом должны быть максимально жесткими", - отметила спикер.

Наталья Кочанова добавила: "Мы хорошо знаем историю и как никто другой понимаем ценность мирного сосуществования. Беларусь неоднократно была ареной разрушительных войн, развязанных не нами и не по нашей вине. И мы не хотим потерять свою страну. Поэтому ответом на актуальные вызовы будет последовательная реализация идеи народного единства, взявшая старт в этом году. Члены Совета Республики должны внести свой вклад для того, чтобы личность, общество и государство были единым цельным организмом".-0-

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