Кочанова провела переговоры с руководством Европейского регионального бюро ВОЗ

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова по поручению Президента сегодня провела переговоры с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге и подтвердила приглашение специалистам организации посетить Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Широкий спектр вопросов - от взаимодействия нашей страны и ВОЗ в целом до организации данного визита - обсуждались в формате видеоконференции. Наталья Кочанова проинформировала руководство регионального бюро ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Беларуси, принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. Она также поблагодарила ВОЗ за тесное сотрудничество с Беларусью.

"Мы видим сегодня множество разных информационных вбросов и фейков по отношению к тем мероприятиям, которые проводятся у нас в стране. Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко попросил передать вам приглашение для того, чтобы дать реальную оценку той ситуации, которая у нас складывается, работе нашей системы здравоохранения", - отметила Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики добавила, что Беларусь, безусловно, делает все, чтобы минимизировать последствия распространения вируса. "Как подчеркивает глава государства, главное для нас - это люди. Мы ничего не скрываем. Делается все, чтобы потери были наименьшими для народа и страны", - сказала она.

В свою очередь Ханс Клюге поблагодарил Президента Беларуси за приглашение. "Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечен в этот вопрос, мне приятно об этом узнать, - сказал он. - Ранее я обращался с письмом в Министерство здравоохранения Беларуси, в котором подчеркнул правильные шаги, которые делает белорусское руководство. Сейчас такой момент, когда мы должны мобилизовать общество, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию". Кроме того, Ханс Клюге сообщил о намерении обсудить с руководством ВОЗ вопрос направления экспертов и его личного визита в Беларусь.

Работу Беларуси в соответствии с рекомендациями ВОЗ в очередной раз подтвердил в разговоре и страновой представитель организации в Беларуси Батыр Бердыклычев. -0-