Кочанова провела прямую телефонную линию

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова провела сегодня в Совете Республики прямую телефонную линию, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно звонков было много. Они поступили практически из всех регионов Беларуси. Речь шла о ремонте дорог, поднимались вопросы трудоустройства, компенсации вкладов. Жительница Пинска, работающая на строительном предприятии, переживает из-за падения объемов строительных работ. Поэтому она просила содействия в сохранении коллектива и обеспечении предприятия заказами.

Следует отметить, что многие вопросы, поступившие от граждан на прежние прямые линии, уже удалось решить. Ранее к Наталье Кочановой обращался фермер из деревни Городец Кобринского района с просьбой оказать содействие в решении вопроса по расчетам за реализованную сельхозпродукцию. Согласно договору оплата должна была поступить в месячный срок, но через два месяца на счет фермеру перечислили только 10% от стоимости сданной продукции. Вопрос был взят на личный контроль Натальей Кочановой.

"Большое спасибо за помощь. После обращения со мной постоянно держали связь. Звонили, спрашивали, рассчитались ли со мной, то есть вопрос находился на контроле, - рассказал фермер. - В итоге все благополучно закончилось. Со мной рассчитались в полном объеме, деньги поступили на счет. Теперь можно работать дальше".

Жители деревни Аннополь Минского района благодарны за помощь в ремонте дороги, которая была непригодна для проезда автотранспорта. На прямую линию обратилась молодая мама. Она ездит на работу на автомобиле и сталкивалась с этой проблемой ежедневно. В месячный срок дорогу отремонтировали.

Конечно, не все вопросы, с которыми обращаются граждане, можно решить сразу. Некоторые из них требуют тщательной проработки с заинтересованными и остаются на контроле в Совете Республики.-0-