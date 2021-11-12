Кочанова провела рабочее совещание о мерах против COVID-19 в учреждениях образования

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела рабочее совещание о мерах противодействия COVID-19 в учреждениях образования. В мероприятии приняли участие руководители ряда министерств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Было отмечено, что в Беларуси по итогам года на борьбу с пандемией из всех источников будет потрачено $2 млрд. При этом прививают граждан бесплатно, вакцина в свободном доступе.

"Каждый должен быть прежде всего сам заинтересован в защите себя и своих близких от ковид-инфекции", - отмечено во время совещания.-0-