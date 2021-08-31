Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия распространению коронавируса

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
Такие совещания проводятся ежедневно. Вопрос находится на личном контроле председателя Совета Республики.
Наталья Кочанова обсудила с представителями Министерства здравоохранения, медучреждений областей и Минска текущую ситуацию с заболеваемостью COVID-19, функционирование этих учреждений. Также темами совещания стали меры эпидемиологического реагирования и выстраивание работы, в том числе с населением.
Представители Министерства здравоохранения констатировали, что сегодня все службы работают в штатном режиме. Проблемных вопросов нет.-0-