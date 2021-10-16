Кочанова провела совещание по противодействию распространению COVID-19 в регионах

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочее совещание с руководством и работниками Министерства здравоохранения, представителями медицинских учреждений и университетов по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции с участием рабочих групп, осуществляющих мониторинг ситуации с COVID-19 в регионах, состоялось сегодня в Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие совещания проводятся не впервые. По поручению Президента все мы - ответственны за работу с ковид-инфекцией в регионах нашей страны, - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, обращаясь к участникам совещания. - Вы знаете о ситуации, которая складывается в медицинских учреждениях, а также о положении дел в регионах. Вы все - практики и непосредственно работаете с больными. Я бы хотела, чтобы сегодня были сделаны определенные выводы о ситуации на местах. В большей степени важно рассмотреть вопросы, связанные с наличием мест в больницах, наличием кислорода (хотя все это под контролем, и проблем здесь нет), обеспечением лекарственными препаратами, а также соблюдением санэпидрежима, что тоже очень важно".

Как отметил врач-инфекционист высшей категории, ректор Гомельского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент Игорь Стома, на сегодня в регионе первой дозой вакцины привито 33,4% населения. "Мы продолжаем работу в данном направлении. Среди госпитализированных в стационарах Гомельской области только 0,25% привиты. Это не шутки. Относиться к этому легкомысленно не стоит, потому что ситуация действительно непростая, - подчеркнул он. - С полной ответственностью могу сказать: при всех тех лечебных возможностях, которые мы имеем, нет более надежного метода защиты от COVID-19, чем вакцинация. Поэтому я еще раз призываю всех вакцинироваться".

Завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, кандидат медицинских наук, доцент Юрий Горбич рассказал о наиболее актуальных на сегодня вопросах. "Среди них - возможность оказания помощи пациентам с COVID-19, вакцинация, а также вопросы, связанные с потенциальным прогнозом того, что будет происходить в ближайшие несколько недель. Сейчас идет четвертая волна. Мы все привыкли жить с коронавирусом и стали менее ответственно относиться к ношению масок, дистанцированию. Приятно, что граждане стали более ответственно относиться к вакцинации, и ее темпы возрастают. Тем не менее, на наш взгляд, они все равно недостаточны, так как в настоящий момент это единственная мера, которая гарантированно защищает от тяжелого течения заболевания", - констатировал он.-0-