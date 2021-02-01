Кочанова провела совещание с председателями областных и районных Советов депутатов

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела сегодня совещание с председателями областных и районных Советов депутатов по вопросу совершенствования действующей системы местного самоуправления, передает корреспондент БЕЛТА.

"По вопросу совершенствования системы местного самоуправления в последнее время идет много обсуждений. Мы этот вопрос рассмотрели в сентябре на выездном Президиуме Совета Республики в Смиловичах, внимательно изучив работу сельских Советов. И нам показалась, что та работа, которую проводят Советы первичного уровня, достаточно эффективна. Работают они ответственно, люди их знают и в целом очень позитивно относятся к их работе, - сказала Наталья Кочанова. - Но при подготовке к Всебелорусскому народному собранию поступают разные мнения. Поэтому возникла необходимость еще раз посмотреть работу этих структур. Я хочу прежде всего услышать ваше мнение. Поскольку вы непосредственно работаете с людьми на местах и видите, насколько эффективны эти структуры. Нам необходимо выслушать друг друга и принять консолидированное решение о том, как правильно должна быть выстроена эта структура депутатского корпуса у нас в стране".

Спикер отметила, что взаимодействие всех ветвей власти позволяет увидеть, чем живут люди в регионах и какие вопросы их волнуют. "Законопроекты должны идти от жизни. Такую задачу перед парламентариями всегда ставит Президент", - подчеркнула она.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый уверен, сегодняшнее совещание своевременно. В проекте программы социально-экономического развития страны на пятилетку особое внимание отводится регионам. "Поэтому, накануне Всебелорусского народного собрания есть необходимость поговорить с председателями областных и районных Советов депутатов, какие вопросы необходимо отрегулировать, что еще не учтено, что беспокоит людей на местах", - добавил он.

Председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев рассказал, что с января в их регионе проходят диалоговые площадки, на которых в том числе обсуждается вопрос совершенствования системы местного самоуправления. "Такие совещания прошли с приглашением председателей сельских, поселковых, городских и районных советов депутатов. Были серьезные дискуссии. Прозвучали абсолютно разные мнения. У всех была возможность высказаться и озвучить свои предложения", - отметил он.

Председатель Кормянского районного совета депутатов Татьяна Шехтер представляет достаточно небольшой по численности регион страны - чуть более 14 тыс. человек. "Для нас очень важно развитие малых регионов, чтобы наши граждане имели возможность и желание открывать собственное дело для поддержки, в первую очередь, местных инициатив и стимулирования занятости населения, - подчеркнула она. - В Беларуси особое внимание уделяется развитию здравоохранения, образования, поддержке и социальной защите многодетных семей, талантливой молодежи. Проект новой программы на пятилетку предполагает самое важное - развитие экономики и повышение благополучия граждан".-0-

Фото Оксаны Манчук