Кочанова проводит личный прием в Совете Республики

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня почти целый рабочий день отвела на личный прием граждан. Записаться хотело много людей, но принять всех физически невозможно, поэтому на прием к главе верхней палаты парламента попали более 20 граждан - с просьбами, предложениями, жалобами, многие из которых касались темы работы коммунальных служб, качества капитального ремонта, использования чеков "Жилье" и т.д., передает корреспондент БЕЛТА.

"Желающих попасть на прием в Совет Республики очень много. Ко мне записалось более ста человек. Физически принять такое количество людей невозможно, хотя я и запланировала вести его в течение всего дня, понимая количество желающих. Хочу напомнить, что есть много разных способов к нам обратиться. Принимают председатели комиссий, есть электронные, письменные обращения, прямые телефонные линии. Мы все обращения держим на контроле и по всем обязательно досконально разбираемся. И стараемся довести до логического завершения", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Пенсионер Бронислав Тепляков выразил возмущение работой организации, занимавшейся капитальным ремонтом дома по ул.Карастаяновой в Минске. Ремонт начался в 2020 году и продолжается поныне.

"Жильцов не собирали, ни с кем не поговорили", - утверждает мужчина. Но главная проблема в том, что после замены труб он и его супруга регулярно сталкиваются с проблемами с водой, посреди зимы порой оставались без горячей. Он обращался в ЖКХ по месту жительства - реакции не последовало. Второй вопрос - состояние подъезда. Жильцы даже делали коллективное обращение, но и это на исполнителей не подействовало. Люди сами в своем подъезде исправляли недоделки - ведь хочется, чтобы был порядок в доме. "Мы подключимся, наши специалисты подъедут вместе с руководителями Центрального района", - сказала Наталья Кочанова.

На приеме Бронислав Тепляков

Проживающая в многоэтажке по ул.Некрасова Алла Титова недовольна, как работает местное предприятие ЖКХ. "Почти 40 лет живу в кооперативном доме ЖСК на верхнем этаже, сразу под техническим. Постоянно протекает потолок, заливает коридор. Куда только ни обращались - но получается замкнутый круг, - обозначила давнюю проблему женщина. - Мы знаем, как обращаться в ЖЭУ, у меня много ответов, 7 актов проверки залития. Нам отвечают: "Мы наблюдаем. Не можем установить, откуда течь". Или вообще заявляют, что залитый потолок - это фикция". Непонятна и денежная отчетность: кто платит за пустующие квартиры? Заявительница подчеркнула: ей даже неловко такими бытовыми вопросами отвлекать главу Совета Республики, но на месте проблема долгое время не решается, и она уже не видит иной возможности. Наталья Кочанова поручила передать обращение в Минжилкомхоз, чтобы была проведена полноценная экспертиза.

От имени студентов обратился к Наталье Кочановой профессор БГТУ Николай Филиппов. "У нас вуз отличный, ребята спортивные, исполнительные, но нет своего спорткомплекса. Нужна база. Мы готовы будем и жителям района выделять часы", - отметил профессор. В инвестпрограмме города было запланировано строительство спортивного комплекса с бассейном для учащейся молодежи, но его перенесли на 2022 год. Земельный участок выделен, решение горисполкома есть. Есть и готовый проект, причем он даже был скорректирован за счет внебюджетных средств вуза, но к 2022 году снова может устареть. Наталья Кочанова обещала, что совместно с другими ведомствами обсудит все возможные варианты, хотя это и непросто в условиях приоритетного направления бюджетных средств на первоочередные нужды.

На приеме Анастасия и Петр Юдо

Отремонтировать квартиру с использованием чеков "Жилье" хотят жители дома №28/1 по пр. Газеты Звязда супруги Петр и Анастасия Юдо. Живут они на 1-м этаже, дому уже 40 лет и проблем у него много. "Посмотрим конкретно ваш дом и нужно ли делать капитальный ремонт, - отметила Наталья Кочанова. - А по вопросу чеков "Жилье" надо дополнительно посмотреть, какие пути использования можно предусмотреть для тех, кто на новое строительство их так и не использовал". С ее точки зрения, это хорошая идея попробовать направлять чеки на ремонт и реконструкцию жилья. "Как орган законодательной власти подумаем, как можно оказать содействие людям, которые имеют чеки "Жилье", чтобы они могли реализовать их", - сказала глава Совета Республики.

Из Дубровно на прием приехала Антонина Твердая, которой скоро исполнится 62 года. Она 30 лет отработала в потребкооперации, в том числе возглавляла ценовую службу. Поэтому происходящее сегодня с ценами в стране вызывает у нее желание как-то помочь и применить свои знания. Ценный опыт экономиста, уверена Наталья Кочанова, найдет применение.

Жителю Барановичей Михаилу Борисевичу пришлось даже вникать в технические нюансы строительных норм, чтобы доказать несоответствие техническим нормам возведенной многоэтажки, в которой он строил квартиру долевым участием. В ответ - отписки. После обращения к Наталье Кочановой вопросом будут заниматься комиссионно с участием Департамента контроля и надзора за строительством и Минстройархитектуры.

На приеме Михаил Борисевич

Председатель Совета Республики отметила, что среди заявителей совсем мало тех, кто бы до этого не прошел много инстанций. "Преобладают вопросы ЖКХ и жилищные - те, которыми как раз должны заниматься исполкомы и уполномоченные организации на местах. Мы всегда акцентируем внимание местных органов власти, руководителей предприятий, организаций, откуда обращаются люди, на недопустимость волокиты и формализма в этой работе. Если человек обратился - надо разобраться. Всякие обращения есть, бывает, человек просто хочет поговорить о наболевшем, бывает, можно дать ответ в течение приема - и заявителя это удовлетворяет. Главное - внимательное отношение к людям", - заключила Наталья Кочанова.

Яркий пример - нежелание местных органов власти Колодищанского сельсовета и Минского райисполкома решить вопрос в их компетенции. Одна из заявительниц сегодня представляла интересы своего кооператива, на территорию которого председатель соседнего гаражного кооператива поручил вывозить снег. Он посчитал это "экономически более целесообразным". И хотя инспекция по охране окружающей среды с ним не согласилась, за испорченный газон, горы мусора, открывшиеся после частичного таяния снега, никто ответственности не понес. Наталья Кочанова поручила, чтобы до конца недели вопрос был решен, а виновный благоустроил территорию.

Прием граждан продолжается. Практика таких мероприятий в Совмине показывает их эффективность: вопросы решаются в короткий срок.-0-

Бронислав Тепляков

На приеме Николай Филиппов

Фото Оксаны Манчук