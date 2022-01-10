Кочанова проводит встречу с гражданами по обсуждению проекта Конституции

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Новости темы "Конституция Беларуси - работа над проектом"
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная приемная при Совете Республики по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию продолжает работу. Сегодня встречу с гражданами по обсуждению проекта Конституции проводит председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.
Встреча спикера с гражданами продлится до 14.00. Прием проводится лично. С 14.00 до 17.00 встречу с гражданами проведет заместитель председателя Совета Республики Леонид Заяц.
Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан, каждые понедельник, среду и пятницу с 11.00 до 17.00 по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 47.-0-