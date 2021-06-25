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Общество
25 июня 2021, 19:02

Кочанова: работа с обращениями граждан остается приоритетным направлением в деятельности сенаторов

Фото из архива
Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа с обращениями граждан остается приоритетным направлением в деятельности сенаторов, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа с обращениями граждан всегда была, есть и будет приоритетным направлением в нашей деятельности. За второй квартал членами Совета Республики рассмотрено свыше 1500 обращений, в том числе членами Президиума - 660, проведено более 80 прямых телефонных линий. Личное участие сенаторов позволяет решать многие вопросы. И люди это ценят. Подтверждение тому - поступающие в Совет Республики письма, в которых граждане выражают признательность за содействие. Это не просто слова благодарности. За ними - люди с их проблемами и верой в государство и справедливость", - сказала Наталья Кочанова.

Вместе с тем, по ее словам, данная работа требует постоянного совершенствования, использования новых форм взаимодействия с населением.

"Одной из новаций стало проведение выездных расширенных заседаний Президиума. Мы начали с Московского района столицы. В развитие этого направления накануне следующего выездного заседания в Минском райисполкоме был проведен единый день приема граждан в сельисполкомах района. Это позволило населению, не выезжая за пределы места жительства, обратиться по волнующим вопросам непосредственно к нам, а нам, законодателям, - сформировать представление об уровне и качестве работы местной власти. Такую практику мы обязательно продолжим. И продолжим ее на системной основе - ежеквартально. Следующее выездное заседание и единый день приема проведем в Витебской области. В мероприятии будут задействованы все сенаторы этого региона, - отметила спикер. - Да, эта работа требует не только времени, но и полной самоотдачи для того, чтобы разобраться в проблемах и вопросах граждан, а там, где это нужно, - оказать необходимую помощь. Но самое главное - в этой работе не должно быть формализма".

Наталья Кочанова подчеркнула, через выездные приемы и заседания Президиума сенаторы проведут своего рода мониторинг состояния работы с обращениями граждан в регионах. "И мы не ограничимся райцентрами, а доберемся до глубинки, до самых отдаленных сельсоветов. Нам крайне важно знать общественное настроение, проблемы и потребности людей. Только в таком случае могут приниматься абсолютно правильные и выверенные решения, в том числе на законодательном уровне", - заявила она.

Президиумом Совета Республики проведены также выездные заседания по актуальным направлениям. В Минском государственном автомеханическом колледже рассмотрены вопросы системы профессионально-технического образования и повышения престижа рабочих профессий. В 120-й гвардейской бригаде имени Верховного Совета Белорусской ССР - пути совершенствования подготовки призывников к службе в Вооруженных Силах. Выработаны конкретные предложения по военно-патриотическому воспитанию школьников, расширению системы профильных классов военно-патриотической направленности, подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил, формированию у молодежи ответственности за обеспечение безопасности своей страны.

"Еще одна оправдавшая себя форма взаимодействия с населением - открытый диалог с гражданами, трудовыми коллективами, широкая разъяснительная работа. Так, в сессионный период членами Совета Республики проведено более 400 встреч с трудовыми коллективами и населением по месту жительства. На очередном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики в городе Славгороде Могилевской области рассмотрены вопросы преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС, восстановления пострадавших территорий, стимулирования их экономического развития, обеспечения достойного уровня жизни людей. Созданный ранее при Президиуме Совета Республики научно-консультативный совет преобразован в экспертно-консультативный. Тем самым сделан акцент на рассмотрении наиболее значимых практических вопросов, которые сегодня требуют именно экспертной оценки", - добавила Наталья Кочанова.

На этой неделе в Гродно состоялось первое заседание обновленного совета. "Мы обсудили подготовку научных кадров, обеспечение профессорско-преподавательским составом учреждений высшего образования, мотивацию молодежи для занятия научной и преподавательской работой. Разговор получился открытым и конструктивным. Перспективной повесткой экспертно-консультативного совета должны стать наиболее актуальные вопросы устойчивого развития страны, повышения благосостояния граждан. Использование вышеназванных форм работы позволяет выявлять болевые точки в различных сферах общественных отношений, быстро реагировать на них и совместно с экспертным сообществом вырабатывать предложения для их разрешения", - констатировала спикер.-0-

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