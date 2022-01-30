Кочанова рассказала, за что ее лично поблагодарил Президент

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в эфире телеканала ОНТ рассказала, за что ее лично поблагодарил Президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Решался вопрос, участвовать ли выборах в 2020 году. Я четко понимала, работая тогда главой Администрации: не было в то время такого человека, который взял бы на себя груз ответственности за свою страну, за свой народ. Когда было принято такое решение (участвовать в прошлых президентских выборах. - Прим.БЕЛТА), я искренне поддерживала. Я и сегодня понимаю, что если бы в 2020 году не было нашего Президента, была ли бы сегодня наша страна? Это большой вопрос", - сказала Наталья Кочанова.

Отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что считает правильным, что принял решение участвовать в прошлых президентских выборах. "Слава богу, что я не ушел от последних выборов. Это не моя заслуга - Кочановой. Когда мы собрались, я сказал: "Пора и честь знать. Сколько можно? Я просто хочу спокойно пожить", - рассказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил: "Я пошел на выборы, чтобы потом, как Кочанова сказала, вы меня не упрекнули. Я дословно сказал: "Если вдруг потом страна перевернется и что-то случится не так, вы же мне этого не простите, скажете, что ушел от этих выборов. И я пошел. Я же не вел предвыборную кампанию. Я встретился с активом, рассказал, что происходит. Сказал: идите, говорите народу, как будем жить дальше".-0-