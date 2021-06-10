Кочанова: ратующие за введение санкций выступают против основ нашего государства, в центре внимания которого - человек

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ратующие за введение санкций, а эти люди в основном живут за пределами нашей страны, выступают против народа, против основ нашего государства, в центре внимания которого - человек. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, комментируя обращение депутатов и сенаторов к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.

"Депутатов всех уровней, представителей народа у нас более 18 тыс. человек. Мы много общаемся с людьми и чувствуем, что люди возмущены несправедливостью по отношению к Беларуси. Ведь основная цель государственной политики - рост благосостояния людей, а призывами к санкциям пересекается эта красная черта. В Беларуси делается все, чтобы сохранить мир, стабильность и спокойствие в стране. Но находятся те, кто пытаются уничтожить трудовые коллективы, предприятия, ослабить экономику с целью, как они сами говорят, "спровоцировать голодные бунты", а в итоге - лишить страну государственности и суверенитета.

Нас это не просто беспокоит, а возмущает! Именно поэтому мы все вместе обратились к мировому сообществу, мы хотим прекращения внешнего давления на Беларусь!" - заявила Наталья Кочанова. -0-