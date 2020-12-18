Кочанова: республиканский бюджет убедительно свидетельствует о сохранении финансовых приоритетов

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский бюджет на 2021 год убедительно свидетельствует о сохранении финансовых приоритетов, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на закрытии четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Подводя итоги работы осенней сессии Совета Республики, Наталья Кочанова отметила, что в рамках работы по совершенствованию законодательства был рассмотрен 41 законопроект, в том числе 10 - о ратификации международных договоров. Принято к сведению два декрета Президента, решены кадровые вопросы.

"Одобрен важнейший экономический документ - республиканский бюджет на 2021 год. Он убедительно свидетельствует о сохранении финансовых приоритетов. Только вдумайтесь: 45% консолидированного бюджета - это социальные расходы, - подчеркнула спикер. - Государством будут приняты все меры по выполнению бюджетных обязательств в области социальной политики".

Наталья Кочанова акцентировала внимание, что проведена масштабная работа по концептуальному пересмотру законодательства об административной ответственности. "С учетом целевых установок главы государства проекты соответствующих кодексов ориентированы на усиление профилактических мер воздействия и гуманизацию административного процесса. Изменения в сфере уголовной ответственности обеспечат ее комплексную либерализацию, соразмерность мер уголовно-правового воздействия содеянному. Корректировка закона "О государственных символах Республики Беларусь" расширяет случаи использования Государственного флага. На повышение миграционной привлекательности, защиту конституционного строя и государственного суверенитета направлены поправки в закон "О гражданстве Республики Беларусь", - добавила она.

Дополнительную защиту получили наиболее уязвимые категории граждан - многодетные семьи, граждане с инвалидностью, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. "Повышению качества и доступности медицинской помощи, уровня защиты здоровья населения способствуют поправки в законы "О здравоохранении" и "Об оказании психологической помощи". Изменения коснулись предпринимательской и хозяйственной деятельности. Комплекс новаций, внесенных в закон "О хозяйственных обществах", позволит улучшить условия работы таких предприятий и повысить ее качество. Упрощены требования к ведению бизнеса в сферах торговли и общественного питания, а также к условиям осуществления рекламной деятельности. Значительно обновлена договорно-правовая база международного сотрудничества", - заключила спикер верхней палаты парламента.-0-