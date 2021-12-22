Кочанова: сегодня чрезвычайно важно донести миру правду о Беларуси

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня чрезвычайно актуальным является донесение миру правды о Беларуси, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня чрезвычайно актуальным является принципиальное и решительное отстаивание национальных интересов, донесение миру правды о Беларуси. Для этого надо максимально использовать возможности межпарламентских площадок, международных организаций, форумов и конференций, встреч с зарубежными политиками и общественными деятелями", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, нам необходимо наращивать сотрудничество с союзниками, стратегическими партнерами и другими странами, которые готовы конструктивно работать с нашей страной. "Приоритетом является углубление интеграции в рамках Союзного государства. 4 ноября лидеры наших стран - Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин - подписали Декрет Высшего государственного совета Союзного государства №6 "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", - отметила спикер. - Наши страны вышли на абсолютно новый этап в развитии отношений по всем направлениям. И теперь задача союзных парламентариев - активно включиться в масштабную работу по продолжению унификации, гармонизации и сближения национальных законодательств. С председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко мы достигли договоренности объединить наши усилия в этой работе и взять ее на жесткий парламентский контроль".

Наталья Кочанова подчеркнула, что парламентское взаимодействие не должно ограничиваться рамками законотворчества. Надо вместе прорабатывать востребованные направления сотрудничества, определять точки приложения совместных усилий на перспективу и использовать для этого различные форматы. "В этом плане очень плодотворно прошли встречи в Совете Республики с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным, заместителями председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым и Константином Косачевым. По итогам этих встреч обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России, эффективность функционирования парламентских структур и выработаны конкретные предложения по организации совместной деятельности, сохранению исторической памяти, проведению очередного форума регионов. Девятый Форум регионов Беларуси и России будет способствовать углублению взаимодействия наших стран. К его подготовке уже приступили в Совете Республики и Совете Федерации. Принимать форум будет Гродненская область", - рассказала она.

Наталья Кочанова и Леонид Заяц

Парламентарии Беларуси и России должны выступать единым фронтом и на международной арене. "Как, например, это было во время 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза, когда совместными усилиями удалось не допустить включения в повестку дня антибелорусской резолюции. Несмотря на целенаправленные попытки блокировать участие члена Президиума Совета Республики Сергея Рачкова в заседании Ассамблеи, наш сенатор избран в состав Консультативной группы высокого уровня по противодействию терроризму и насильственному экстремизму. В нынешних реалиях дружественные страны должны поддерживать друг друга", - констатировала спикер.

Наталья Кочанова добавила, что важно сохранить наше присутствие на различных международных площадках. "В целях доведения белорусской позиции, продвижения совместных проектов можно использовать не только парламентскую дипломатию. Такие возможности у членов Совета Республики имеются и в рамках профессиональной деятельности - это тематические выставки, ярмарки, рабочие встречи с зарубежными партнерами и другие мероприятия. Будьте активными, вносите свои предложения - от нас во многом зависит решение проблем регионального и глобального уровня", - заключила она.-0-