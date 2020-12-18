Кочанова: сегодня особенно важно укрепление обратной связи с людьми, оказание им всесторонней помощи

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня особенно важно укрепление обратной связи с людьми, оказание всесторонней помощи в решении их насущных проблем, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на закрытии четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отметила, что приоритетным направлением деятельности членов Совета Республики является работа с обращениями граждан и юридических лиц. "Сегодня особенно важно укрепление обратной связи с людьми, оказание всесторонней помощи в решении их насущных проблем. Для этого у нас полномочий достаточно, - сказала она. - В сессионный период членами Совета Республики проведено более 140 личных приемов, в том числе свыше 50 выездных, рассмотрено порядка 1 000 обращений. Граждане обращаются к нам не только с проблемами личного характера. Зачастую поднимаются вопросы, затрагивающие различные аспекты жизнедеятельности государства и общества".

Спикер верхней палаты парламента уверена, что каждый человек должен быть услышан. "Каждый из нас должен дойти до сути проблемы, предметно разобраться и помочь, - подчеркнула Наталья Кочанова. - По-прежнему мы получаем много писем в поддержку проводимой государственной политики. Поступают и письма с иной точкой зрения".

За период с сентября по декабрь членами Совета Республики проведено более 500 встреч с трудовыми коллективами и населением. "Мы должны оперативно и адекватно отвечать на вызовы, представлять объективную информацию о том, что происходит в Беларуси и на ее внешнем контуре. От нашей гражданской позиции, умения доносить свою точку зрения по общественно значимым вопросам напрямую зависят имидж власти и доверие к ней, суверенитет и независимость нашей страны. В этой работе нужно максимально задействовать потенциал помощников членов Совета Республики. Они должны активизировать свою деятельность, работать инициативно, с полной отдачей", - заключила Наталья Кочанова.-0-