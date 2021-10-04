Кочанова: сегодня работа с обращениями граждан выходит на первый план для всех органов власти

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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня работа с обращениями граждан выходит на первый план для всех органов власти. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важной составляющей деятельности членов Совета Республики является взаимодействие с местными органами власти. Его развитию будет способствовать реализация ряда предложений Совета Республики, поддержанных главой государства. Разработан механизм эффективного и оперативного воплощения предлагаемых гражданами проектов, направленных на эффективное развитие территорий. Поддержанные районными, городскими Советами депутатов инициативы будут профинансированы областными ассоциациями местных Советов депутатов в пределах выделенных на эти цели средств на конкурсной основе. В городе Минске будут созданы окружные Советы территориального общественного самоуправления. Это позволит повысить результативность решения вопросов местного значения, улучшить качество работы с населением", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, сегодня работа с обращениями граждан выходит на первый план для всех органов власти. "Ведь люди приходят к нам со своей болью, надеждой быть услышанными и рассчитывают на оказание помощи и поддержку. Президент на это всегда обращает внимание: мы должны быстро и адекватно реагировать на обращения граждан, еще важнее - предупреждать эти обращения. И не потому, что все сказанное превращается в острый медийный повод для недовольства. Важно, чтобы народ, последовательно поддерживающий нас, чувствовал, что находится под нашей защитой, - отметила спикер. - Совет Республики - это универсальная площадка, где аккумулируется информация из всех регионов, и мы стараемся оперативно прорабатывать все острые проблемы. Для нас представительная функция не менее значима, чем законодательная. Только в открытом, честном общении могут рождаться действительно востребованные идеи, законопроекты, отвечающие реальным запросам общества".

Наталья Кочанова подчеркнула, хорошо зарекомендовала себя новая форма работы сенаторов с населением - единый день выездных личных приемов граждан в регионах. "Начиная с июня в ходе таких приемов в Минском районе, Витебской и Брестской областях, городе Минске принято более 500 человек. Результаты рассмотрены на выездных Президиумах Совета Республики. Данный формат работы позволяет выявлять специфику проблем каждого региона, чувствовать настроения людей, анализировать ситуацию на местах", - уточнила она.

Но, к сожалению, многие вопросы, находящиеся в компетенции местной власти, начинают решаться только лишь потому, что к ним привлечено внимание вышестоящих органов. "Например, в Витебской области еще до начала приема было решено порядка 30% жизненноважных вопросов, с которыми обращались люди. А многие поднятые проблемы разрешались непосредственно в ходе приема. В Брестской области сенаторы присоединились к проведению единого дня приема граждан председателями райисполкомов. Люди получили возможность обратиться к представителям как законодательной, так и исполнительной власти. Результат впечатляет: 147 человек из 200 обратившихся пришли именно к членам Совета Республики, - добавила спикер. - Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что и члены Совета Республики, и местная вертикаль, обладая соответствующими компетенциями и правовой грамотностью, должны проявлять большую готовность к решению проблем людей, держать ситуацию на контроле, вникать в детали и стараться помочь. Надо наконец-то полностью избавиться от формализма и поверхностного рассмотрения обращений".-0-