Кочанова: ситуация в мире требует от Беларуси готовности оперативно реагировать на вызовы

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в мире требует от Беларуси мобилизации усилий и готовности оперативно реагировать на вызовы. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии весенней сессии верхней палаты белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Ситуация в мире сегодня непростая, в том числе из-за эпидемиологической обстановки, констатировала Наталья Кочанова. Снижается производственная активность, с серьезными проблемами сталкиваются сырьевые и товарные рынки, сектор услуг, нарушены кооперационные связи между государствами. "Негативное влияние ощущают на себе все страны мира, в том числе и Беларусь. Это требует от нас мобилизации усилий, готовности оперативно реагировать на возникающие вызовы", - считает председатель Совета Республики.

"Мы прекрасно понимаем, что главное - это экономика, а соответственно, и благополучие наших граждан. Предприятия должны работать, люди - получать заработную плату, а бюджет - средства для выполнения социальных программ и обязательств", - подчеркнула спикер.

В этом году завершается пятилетка. Наталья Кочанова напомнила, что 17 марта на совещании у Президента были подведены итоги социально-экономического развития страны за 2019 год, рассмотрены приоритеты и основные направления на среднесрочный период. Целевая задача - устойчивый экономический рост с темпами 3-4% в год. "Для этого необходимо обеспечить эффективную работу каждого предприятия, равномерное и устойчивое развитие всех регионов страны, создать условия для привлечения иностранных и внутренних инвестиций, наращивать экспорт, в том числе на новые рынки сбыта", - сказала председатель Совета Республики.

Безусловным приоритетом она назвала повышение качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг. "Это важнейший фактор конкурентоспособности наших предприятий и страны в целом. Совет Республики внес соответствующие предложения в правительство", - проинформировала Наталья Кочанова.-0-

Фото Андрея Покумейко

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