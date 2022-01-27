Кочанова: ситуация вокруг нашей страны остается напряженной и поэтому нам расслабляться нельзя

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация вокруг нашей страны остается напряженной и поэтому нам расслабляться нельзя, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас ситуация вокруг нашей страны остается напряженной и поэтому нам расслабляться нельзя. На Западе укрепляется военная инфраструктура наступательного характера, в непосредственной близости от границ Союзного государства разворачиваются войска НАТО. В постсоветское время такого еще никогда не было, - сказала Наталья Кочанова. - Литовские и польские политики, выслуживаясь перед своим заморским патроном, пытаются по любому поводу втянуть нашу страну в политические авантюры. Они действуют нагло и бескомпромиссно, пренебрегая не только международным правом, взятыми на себя обязательствами, но и жизнями ни в чем не повинных людей. Для них уничтожение чужой государственности - стратегия выживания".

Спикер подчеркнула, многие провокации западных соседей довольно предсказуемы. "Ведь нам хорошо известно о финансировании ими так называемой белорусской оппозиции, создании на их территории координационных центров и информационных сетей, работающих на дестабилизацию обстановки в Беларуси. Именно у них находят приют беглые предатели, - констатировала она. - Недоумение вызывает изменившаяся риторика Украины, которую толкают в пламя конфликта. Кто бы мог подумать, что всего через несколько десятилетий после всех ужасов, которые испытали люди в годы Великой Отечественной войны, на центральных улицах Киева будут проводиться шествия с нацистской символикой и свастикой? Наша южная соседка, к сожалению, становится предметом торга западных игроков, и это не может не вызывать у нас тревогу".

По словам Натальи Кочановой, отрадно, что в этом мире есть страны и народы, которые так же, как и мы, ценят мир, безопасность и порядок на Земле, являются приверженцами ответственной и честной политики, выстраивания долгосрочных взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений. "В нынешних условиях чрезвычайно важно дальнейшее развитие взаимодействия с Россией, Китаем, нашими союзниками по ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а также другими стратегическими партнерами и странами, готовыми к конструктивному сотрудничеству с нами. Вместе мы сможем противостоять любым вызовам современности", - уверена председатель Совета Республики.-0-