Кочанова: события в мире показывают, как важна стабильность и ценна человеческая жизнь

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в мире показывают, как важна стабильность и как ценна человеческая жизнь. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня на первом заседании совместного оргкомитета по подготовке и проведению Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова подчеркнула, что "события, происходящие в мире, показывают, как важны сегодня мир и стабильность, как ценна человеческая жизнь" . "Именно поэтому главная тема VII Форума регионов - "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России", - сказала она.

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