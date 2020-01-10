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Общество
10 января 2020, 14:26

Кочанова: справедливое отношение к людям - главный принцип в работе с обращениями

Наталья Кочанова во время приема граждан.
Наталья Кочанова во время приема граждан.

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К решению возникающих у людей вопросов надо всегда подходить ответственно. Об этом журналистам заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которая проводит сегодня в Минске прием граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все должны четко понимать, если человек пришел, то это не просто так, надо его выслушать, вникнуть в его проблему и изучить, откуда идут ее корни, - отметила Наталья Кочанова. - Президентом определено: главное - это люди и справедливое отношение к ним. Все принимаемые решения должны быть во благо государства".

Глава государства сам всегда был и остается примером в этой работе, добавила председатель Совета Республики. Она напомнила, что Президент, узнав, например, из прессы, что с кем-то поступили несправедливо, вмешивается в ситуацию и вопросы решаются.

Сегодня на прием к Наталье Кочановой записалось около 40 человек. Во время небольшого перерыва журналисты поинтересовались, откуда спикер черпает силы для того, чтобы внимательно всех выслушать и вникнуть в проблему каждого. "Просто надо быть человеком, который по доброму относится к тому, с чем к нему приходят люди. Если каждый на своем месте, будь то директор жилищно-коммунального предприятия, руководитель исполкома, депутат, член Совета Республики, будет по такому принципу решать вопросы, то количество обращений в вышестоящие инстанции уменьшится в разы", - уверена спикер.

В числе тех, кто пришел сегодня на прием к Наталье Кочановой, депутат Верховного Совета Беларуси XII созыва Александр Вертинский. Он предложил создать в Совете Республике музей парламентаризма. Спикер идею поддержала. Она подчеркнула, что это будет интересно людям и позволит сохранить правду о еще одной странице в истории страны. Отвечая на вопросы журналистов, Александр Вертинский дал высокую оценку сложившейся в Беларуси практике проведения приемов граждан. Он также отметил личный вклад Натальи Кочановой в развитие такой практики работы с обращениями, когда белорусы имеют возможность встречаться с высшими должностными лицами, высказывать свои предложения, пожелания, задавать вопросы.-0-

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