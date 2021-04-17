Кочанова: субботник - очередная возможность внести свой вклад в благоустройство страны

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, работники секретариата и члены президиума совместно с руководством администрации, жителями и работниками предприятий Московского района во время республиканского субботника заложили аллею на площади Богушевича в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня здесь появилось 31 молодое деревце. В их числе яблоня ягодная, орех маньчжурский и черемуха виргинская.

"Традиционно в нашей стране проходит субботник и традиционно мы все вместе принимаем участие - высаживаем деревья, кустарники, лес для того, чтобы сделать нашу страну еще более красивой, комфортной, уютной. Хотя она у нас такая и есть - замечательная. Всякий раз я думаю о том, что такая коллективная работа объединяет людей. Ты их видишь абсолютно с другой стороны, нежели в рабочей обстановке, - радостных, веселых. Люди работают с удовольствием и я думаю, что вот эти деревья, которые мы сегодня посадили, приживутся, будут расти долго и будут радовать жителей города. А у нас будут добрые воспоминания об этом, - сказала Наталья Кочанова. - В Год народного единства я для себя делаю очередной вывод - мы должны быть вместе, а вместе нам все под силу. Сохранить красивую, уютную, комфортную страну для наших детей, внуков, для последующих поколений. Мы делаем это по воле сердца, по воле души, чтобы внести свой вклад в благоустройство страны".

Спикер подчеркнула, что чистота и порядок стали брендом Беларуси. "Каждый для себя выбирает какой-то объем работ - посадить дерево, помочь в реконструкции или ремонте какого-то объекта. Сегодня многие высаживают деревья. Президент много раз нам говорил о том, что надо делать нашу страну зеленой. И, конечно, это дело рук наших людей. Даже вот эти леса, которые есть у нас. Это тоже многолетняя традиция вместе высаживать лес и это дает вот такие результаты. Когда наша страна ухоженная, зеленая, что может быть лучше", - отметила председатель Совета Республики.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый также не впервые принимает участие в субботнике. "Человек по жизни должен сделать три вещи - образовать семью, построить дом и посадить дерево. То есть обозначить себя по жизни. Дерево - это основа нашей жизни. Вот представьте, пройдет 20-30 лет, можно прийти и посмотреть, что ты сделал. И хорошая традиция, когда люди семьями приходят и садят деревья. Потом приводят своих внуков. Представьте, если каждый год мы посадим по десятку деревьев, насколько будет зеленее наша планета. Поэтому это очень хорошая традиция для жизни и для будущего", - сказал сенатор.

"На мой взгляд, равнодушным нельзя быть вообще во всех отношения. Тем более когда проходят такие массовые мероприятия, в частности субботники, - добавил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. - Мы же все это делаем для себя, облагораживаем наши улицы, города, поселки. Каждый вносит свой посильный вклад. Я всегда мечтал, чтобы не только в субботники, а в принципе раз в неделю все дружно выходили, высаживали деревья и наводили порядок на территории возле дома, подъезда, на лестничной площадке. Нас практически 10 млн, представляете, если все дружно вышли бы с маленькими детьми, которые бы тоже помогали, учились. Такие мероприятия - это приобщение к общему. Это важно".-0-