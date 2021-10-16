Кочанова: субботники по наведению порядка и благоустройству стали доброй традицией

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сенаторы и весь трудовой коллектив верхней палаты парламента приняли сегодня участие в месячнике по наведению порядка, благоустройству и озеленению городских территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Работы развернулись в парке имени 40-летия Великого Октября. Здесь высаживали деревья и убирали опавшую листву.

"Каждый год мы проводим такие мероприятия - субботники по наведению порядка и благоустройству. Там, где работаем, - там и проводим. Действительно, у меня уже есть посаженные деревья и кустарники в Полоцке, Новополоцке, теперь и в Минске. Я рада этому. Таким образом ты оставляешь какой-то след на этой земле, посадив дерево, цветы, благоустроив свою родную землю, свою родную страну", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, приятно, что белорусы с радостью участвуют в мероприятиях по благоустройству и озеленению страны. "Это то, чем мы гордимся. Мы гордимся своей зеленой, ухоженной страной, чистотой и порядком на наших улицах, в наших городах, районных центрах. Куда ни приезжаешь - везде все чисто и обустроено. Поэтому люди, видя это, сами подключаются к этой работе для того, чтобы сделать наши города и районные центры еще краше и благоустроеннее, понимая, что все это мы делаем для себя, своих детей, будущих поколений. В этом нет никакого сомнения", - подчеркнула она.

Наталья Кочанова добавила, что сенаторы и работники секретариата Совета Республики будут и дальше принимать самое активное участие в таких мероприятиях. "Если все будет складываться благополучно, то, конечно, будем участвовать во всех акциях, особенно в Минске. Мы все понимаем, что это лицо нашей страны. И город Минск должен быть самым красивым и служить примером для всех. Работы много, работы хватает для всех, поэтому будем работать вместе со всеми", - рассказала председатель Совета Республики.

Спикер добавила, что это очень хороший пример для детей и молодежи. "Это очень важно. Конечно, есть люди, которые занимаются этой работой. Но зачем, когда мы можем это сделать сами, не тратя на это бюджетные средства. Когда можно в удовольствие поработать и сделать то, что будет радовать не только тебя, но и тех людей, которые рядом с тобой: живут в этом доме, работают на этом предприятии или в организации, возле которых наводится порядок. Поэтому эта такая замечательная инициатива, которая уже стала у нас доброй традицией", - констатировала она.-0-