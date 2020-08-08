Кочанова: свой выбор я сделала за стабильность, родную Беларусь и народ

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова приняла сегодня участие в голосовании на выборах Президента Беларуси на избирательном участке №4 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова рассказала, что голосует сегодня досрочно из-за плотного рабочего графика. "Мы работаем сегодня, работаем и завтра. Сегодня как раз есть свободное время, чтобы проголосовать - это наше право. Завтра предстоит много работы, потому что Президент поручил подключиться нам как сенаторам к работе с ЦИК в плане организационных вопросов, там где мы имеем компетенцию и можем оказать содействие как члены Совета Республики, поскольку это важное политическое мероприятие, которое касается каждого", - пояснила она.

По словам председателя Совета Республики, свой выбор она сделала в пользу стабильности родной страны, а также политики, направленной на благополучие белорусского народа. "Мой курс неизменный - хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в которой живу сейчас я", - рассказала Наталья Кочанова.-0-