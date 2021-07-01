Кочанова: у форумов регионов - солидный багаж из подписанных соглашений и контрактов

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У форумов регионов - солидный багаж из подписанных соглашений и контрактов, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"У наших форумов уже солидный багаж из подписанных соглашений и контрактов, установленных связей между регионами, предприятиями, простыми людьми, - сказала Наталья Кочанова. - Уже много прозвучало в СМИ о контрактах, подписанных в ходе VIII Форума регионов Беларуси и России в реальном секторе экономики - это порядка $800 млн. Кроме этого, важным стало подписание соглашения между нашими торгово-промышленными палатами о создании Совета делового сотрудничества. Я очень рада тому, что наш Молодежный совет при Национальном собрании Беларуси и Палата молодых законодателей Совета Федерации России подписали договор о сотрудничестве. Это будет хорошим подспорьем в работе наших коллег, молодых законодателей. И я думаю, что они привнесут свои новые идеи для нас. Это тоже очень важно. Ну и конечно, порядка 50 договоров было подписано о сотрудничестве между правительствами Беларуси и России в целом. Межрегиональные подписаны договоры о сотрудничестве. Очень важно, что подписали соглашения о сотрудничестве областные Советы депутатов со своими коллегами в Российской Федерации. Поэтому результат великолепный, на мой взгляд".

По словам спикера, прогнозы о выходе на миллиардный рубеж делать пока рано, но для этого есть все предпосылки.

"Конечно, надо стремиться. Мы понимаем, что это важно. Но жизнь всегда вносит свои коррективы. Будем надеяться, что мы достигнем этого уровня. Если оценивать темп взаимного товарооборота, на 34% мы приросли за пять месяцев к аналогичному периоду 2020 года, - отметила спикер. - Но вы должны понимать, что мы работаем в рамках форума не только эти три дня, а в течение всего года. Поэтому я думаю, что мы сможем подойти к этой цифре. Но важно, чтобы это все было эффективно, чтобы принимаемые решения, заключенные контракты были реализованы. Вот это самое главное".

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной форум проходил с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия были организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Темой стало научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств.

На пленарном заседании перед участниками выступили руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.-0-

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