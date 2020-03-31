Кочанова: у нас нет такой ситуации, чтобы надо было закрывать предприятия

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологическая обстановка в Беларуси не требует закрытия предприятий. Об этом сегодня заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер отметила, что на фоне проблем из-за распространения в мире коронавирусной инфекции звучат разные предложения, вплоть до закрытия предприятий. Однако Наталья Кочанова подчеркнула: для таких мер нет оснований. "Мы прекрасно понимаем: эпидемия пройдет, а с чем останется страна? У нас нет такой ситуации, чтобы надо было закрывать какие-то предприятия. Поэтому экономика в приоритете: работа предприятий, выполнение задач, которые стоят перед нами", - сказала она.

Сейчас в Совете Республики рассматривают предложения правительства по социально-экономическому развитию страны на ближайшее пятилетие, отслеживают текущую ситуацию в регионах и на предприятиях. "Конечно, это очень важно - равномерное развитие регионов, работа каждого предприятия. Без экономики не будет абсолютно ничего, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Задачи, которые ставил глава государства по вопросам занятости, цен, зарплаты, всегда будут в приоритете".-0-