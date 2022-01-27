Кочанова: уверена, граждане поддержат предложенные в Конституции нововведения

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уверена, граждане поддержат предложенные в Конституции нововведения. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как абсолютно справедливо отметил наш Президент, ни в одном государстве мира общественность не была так глубоко вовлечена в процесс обсуждения и совершенствования положений Конституции. Действительно, это наша белорусская новация и истинное проявление демократии и народовластия, - сказала Наталья Кочанова. - Мы видим, насколько активно люди включились в обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Уверена, что граждане поддержат предложенные нововведения, а их принятие будет способствовать укреплению белорусской государственности, развитию института народовластия в нашей стране, сохранению традиционных ценностей и определению наших устремлений на будущее".

Спикер подчеркнула, что после принятия народом проекта обновленного Основного закона парламентариям предстоит очень ответственная и масштабная работа по приведению актов законодательства в соответствие с изменениями и дополнениями. Таковых будет более 100.

"В частности, необходимо будет скорректировать такие важнейшие законы, как Избирательный кодекс Республики Беларусь, Кодекс о судоустройстве и статусе судей, закон "О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь" и многие другие. Кроме того, предстоит разработать закон "О Всебелорусском народном собрании", - дополнила Наталья Кочанова.

Спикер констатировала: "Конституционный референдум - ответственный период для всех органов власти. И нам необходимо принять активное участие в подготовке и проведении такой важной политической кампании. Референдум должен пройти на высоком организационном уровне, в полном соответствии с Конституцией и действующим избирательным законодательством".-0-