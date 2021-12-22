Кочанова: в нормотворческой деятельности сенаторы должны действовать оперативно и на упреждение

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 22 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:00 Беларусь и Китай обсудили дальнейшие шаги по интенсификации взаимоотношений Политика
17:58 Житель Столбцовского района приговорен к 3 годам колонии за угрозы сотруднику ОВД и судье Происшествия
17:55 "Калядныя ўзоры": работы более 100 мастеров народного творчества представят на выставке в Минске Регионы
17:52 Число жертв извержения вулкана в Индонезии превысило 50 В мире
17:51 "Беллесбумпром" поздравил с новогодними праздниками учащихся школы-интерната в Бобруйске Регионы
17:49 Транспортники стран СНГ обсудили цифровое развитие отрасли Общество
17:41 Кочанова: Совет Республики должен стать одним из ключевых центров притяжения инициатив и проектов Общество
17:39 Житель Гомеля поджег автомобиль милицейского начальника и проколол колеса почти 40 троллейбусов Происшествия
17:34 Совмин установил порядок формирования и ведения реестра административных процедур Экономика
17:33 Сивак представил коллективу нового главу ГКНТ Общество
17:30 Кочанова: каждый человек должен понимать, что он будет услышан Общество
17:24 Кочанова: в нормотворческой деятельности сенаторы должны действовать оперативно и на упреждение Общество
17:20 Никитина: изменение инвестзаконодательства создаст условия для реализации проектов в регионах Экономика
17:18 Полонез, вальс, кадриль: в Коссовском дворце провели областной новогодний бал для молодежи Регионы
17:13 В Минске 158 педагогов награждены премиями и грантами по итогам городского конкурса Регионы
17:07 Кочанова: главная цель законодательных новаций - сохранение суверенитета и независимости Беларуси Общество
17:07 Кочанова: сегодня чрезвычайно важно донести миру правду о Беларуси Общество
17:05 Мартынюк: принимаемые на выездных приемах решения помогают нивелировать конфликтные ситуации Регионы
17:04 Беженец из ТЛЦ: такая погода для нас непривычна, очень важно, что мы под крышей Общество
17:03 Большегруз и легковушка столкнулись под Пинском Происшествия
17:01 "Людей целенаправленно готовили убивать". Лукашенко о выводах из рассказа поляка Эмиля Чечко Президент
16:56 ФОТОФАКТ: Рождественская выставка "Светлый праздник" открылась в Гомеле Регионы
16:53 Червяков рассказал о законопроектах об ипотеке, лицензировании и изменении кодексов Экономика
16:51 Петришенко 24 декабря примет участие в заседании Совета ЕЭК Экономика
16:44 Кочанова: белорусский опыт реагирования на миграционный вызов может использоваться мировым сообществом Общество
16:43 Читаем между строк: политолог Андрей Лазуткин анализирует результаты социсследования "Беларусь: мнение о будущем" Общество
16:33 Караник: Новый год должен принести частичку волшебства каждому ребенку Регионы
16:27 Революция на штыках НАТО. Ливия спустя 10 лет после свержения Каддафи не смогла выбрать президента В мире
16:22 Турникеты Минского метро временно не принимают платежи по бесконтактным картам Регионы
16:21 Кочанова: антибелорусская риторика США и коллективного Запада ужесточается Общество
Все новости
Все новости
Общество
22 декабря 2021, 17:24

Кочанова: в нормотворческой деятельности сенаторы должны действовать оперативно и на упреждение

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нормотворческой деятельности сенаторы должны действовать оперативно и на упреждение, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ходе сессии мы приняли к сведению 5 декретов Президента, рассмотрели 31 законопроект, в том числе 11 о выражении согласия Республики Беларусь на обязательность для нее международных договоров. Жестким ответом на недружественные действия Европейского союза в отношении Беларуси и потворствующим им одиозным активистам из числа граждан нашей страны стало одобрение Советом Республики законопроекта "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения" и законопроекта "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", которым введена уголовная ответственность за призывы к санкциям. Советом Республики поддержана инициатива о введении уголовной ответственности за незаконную организацию деятельности политических партий и других общественных организаций и административной ответственности за сбор средств или имущества с целью возместить расходы лиц, привлеченных к ответственности за несанкционированные массовые мероприятия", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, с учетом текущей геополитической ситуации особое значение имеет законопроект "О геноциде белорусского народа", который призван закрепить историческую память и правду о злодеяниях фашистов и их пособников на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. "Введение уголовной ответственности за публичное отрицание геноцида - это своевременный заслон от попыток искажения и фальсификации истории. Мы и в дальнейшем будем противодействовать любым попыткам подрыва политической и социально-экономической стабильности в нашей стране, - отметила спикер. - Иностранные агрессоры-санкционеры и их приспешники откровенно недоумевают: как в этих непростых условиях белорусская экономика не только сохраняет устойчивость, но и демонстрирует рост. Валовый внутренний продукт за 11 месяцев увеличился на 2,3%. Темп роста промышленности составил 106,7%, а экспорта товаров и услуг за 10 месяцев - 132%. В полном объеме обеспечиваются выплаты по внешнему долгу. При этом вырос уровень международных резервных активов, и на 1 декабря наши золотовалютные резервы составили $8,5 млрд. Выполняются все социальные обязательства и гарантии государства. Сохраняется численность занятых в экономике, увеличиваются реальные доходы населения и реальная заработная плата, причем исключительно за счет роста производительности труда".

Наталья Кочанова и Леонид Заяц
Наталья Кочанова и Леонид Заяц

Ключевые задачи бюджетной политики в 2022 году - обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского и местных бюджетов, поддержание долговой устойчивости на безопасном уровне, социальная защищенность населения и повышение на этой основе благосостояния граждан. "Приоритетными направлениями бюджетных расходов в следующем году станут рост заработной платы работников бюджетной сферы, выход на параметры роста, предусмотренные Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 - 2025 годы, оказание помощи семьям, воспитывающим детей, молодым и многодетным семьям, поддержка нуждающихся граждан в строительстве жилья, развитие жилой и энергетической инфраструктуры, - подчеркнула председатель Совета Республики. - В ближайшее время парламентариям предстоит выработать комплекс мер по поддержке развития внутреннего потенциала, расширению производства востребованных товаров и услуг. Речь идет даже не о выделении финансов или предоставлении особых льгот - необходимо устранить "застарелые" барьеры и излишние согласования. Надо создать правовые механизмы для максимального содействия отечественным производителям, которые готовы занять освободившиеся от иностранных конкурентов ниши внутреннего рынка. Нам надо на своем уровне оказывать помощь таким инициативам".

По поручению главы государства при Совете Республики создан экспертный совет, который действует уже более полугода. "Всего советом рассмотрено 66 проектов. К его работе мы привлекаем компетентных экспертов из числа руководителей регионов и крупных предприятий, практиков, ученых, что позволяет существенно повысить качество и эффективность принимаемых законодательных мер. Многие важные вопросы по совершенствованию законодательства удалось решить благодаря конструктивному и слаженному взаимодействию с правительством, республиканскими и местными органами власти. Мы и впредь должны своевременно принимать необходимые нормативные правовые акты, действовать оперативно и на упреждение, а также предельно ответственно относиться к выполнению полномочий, которые сегодня нам предоставлены законодательством", - констатировала Наталья Кочанова.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Кочанова
Новости рубрики Общество
Фото из архива Транспортники стран СНГ обсудили цифровое развитие отрасли
Фото из архива Кочанова: Совет Республики должен стать одним из ключевых центров притяжения инициатив и проектов
Фото из архива Сивак представил коллективу нового главу ГКНТ
Фото из архива Кочанова: каждый человек должен понимать, что он будет услышан
Кочанова: главная цель законодательных новаций - сохранение суверенитета и независимости Беларуси
Фото из архива Кочанова: сегодня чрезвычайно важно донести миру правду о Беларуси
Главное
Лукашенко: вся мощь Гомельской области должна быть восстановлена
Головченко о перспективах строительства второй АЭС: предложение в проработке и будет представлено Президенту в 2022 году
Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам борьбы с коррупцией
Цифровая трансформация, зеленая энергия и развитие инфраструктуры: РУП "Гродноэнерго" о настоящем и планах на будущее
Топ-новости
"Объединить в области хороших людей и не рубить сплеча". Лукашенко поставил задачу губернатору Крупко
Раскрыты преступные схемы, заведено 31 уголовное дело. Лукашенко доложили о борьбе с хищением скота на Гомельщине
Лукашенко сообщил о задержании семи человек за попытку совершить теракты
Головченко о возможном прекращении транзита белорусских удобрений со стороны Литвы: примем ответные меры
Minsk World активно развивается! Сразу в двух ГОТОВЫХ домах отпраздновали новоселье!
Беларусь и Китай обсудили дальнейшие шаги по интенсификации взаимоотношений
Читаем между строк: политолог Андрей Лазуткин анализирует результаты социсследования "Беларусь: мнение о будущем"
Сенаторы приняли обращение к парламентариям ЕС в связи с неправомерными заявлениями о ситуации в Беларуси
Олег Новицкий встретился со студентами БНТУ и рассказал о своем пути к звездам
Сивак представил коллективу нового главу ГКНТ
"Коммунарка" выпустит более миллиона новогодних подарков
Червяков рассказал о законопроектах об ипотеке, лицензировании и изменении кодексов
Андрейченко: референдум расставит все точки над і, продемонстрирует мудрость белорусского народа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1654 пациента с COVID-19, выписаны 1938
Сенаторы одобрили законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.