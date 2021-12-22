Кочанова: в нормотворческой деятельности сенаторы должны действовать оперативно и на упреждение

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нормотворческой деятельности сенаторы должны действовать оперативно и на упреждение, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ходе сессии мы приняли к сведению 5 декретов Президента, рассмотрели 31 законопроект, в том числе 11 о выражении согласия Республики Беларусь на обязательность для нее международных договоров. Жестким ответом на недружественные действия Европейского союза в отношении Беларуси и потворствующим им одиозным активистам из числа граждан нашей страны стало одобрение Советом Республики законопроекта "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения" и законопроекта "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", которым введена уголовная ответственность за призывы к санкциям. Советом Республики поддержана инициатива о введении уголовной ответственности за незаконную организацию деятельности политических партий и других общественных организаций и административной ответственности за сбор средств или имущества с целью возместить расходы лиц, привлеченных к ответственности за несанкционированные массовые мероприятия", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, с учетом текущей геополитической ситуации особое значение имеет законопроект "О геноциде белорусского народа", который призван закрепить историческую память и правду о злодеяниях фашистов и их пособников на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. "Введение уголовной ответственности за публичное отрицание геноцида - это своевременный заслон от попыток искажения и фальсификации истории. Мы и в дальнейшем будем противодействовать любым попыткам подрыва политической и социально-экономической стабильности в нашей стране, - отметила спикер. - Иностранные агрессоры-санкционеры и их приспешники откровенно недоумевают: как в этих непростых условиях белорусская экономика не только сохраняет устойчивость, но и демонстрирует рост. Валовый внутренний продукт за 11 месяцев увеличился на 2,3%. Темп роста промышленности составил 106,7%, а экспорта товаров и услуг за 10 месяцев - 132%. В полном объеме обеспечиваются выплаты по внешнему долгу. При этом вырос уровень международных резервных активов, и на 1 декабря наши золотовалютные резервы составили $8,5 млрд. Выполняются все социальные обязательства и гарантии государства. Сохраняется численность занятых в экономике, увеличиваются реальные доходы населения и реальная заработная плата, причем исключительно за счет роста производительности труда".

Наталья Кочанова и Леонид Заяц

Ключевые задачи бюджетной политики в 2022 году - обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского и местных бюджетов, поддержание долговой устойчивости на безопасном уровне, социальная защищенность населения и повышение на этой основе благосостояния граждан. "Приоритетными направлениями бюджетных расходов в следующем году станут рост заработной платы работников бюджетной сферы, выход на параметры роста, предусмотренные Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 - 2025 годы, оказание помощи семьям, воспитывающим детей, молодым и многодетным семьям, поддержка нуждающихся граждан в строительстве жилья, развитие жилой и энергетической инфраструктуры, - подчеркнула председатель Совета Республики. - В ближайшее время парламентариям предстоит выработать комплекс мер по поддержке развития внутреннего потенциала, расширению производства востребованных товаров и услуг. Речь идет даже не о выделении финансов или предоставлении особых льгот - необходимо устранить "застарелые" барьеры и излишние согласования. Надо создать правовые механизмы для максимального содействия отечественным производителям, которые готовы занять освободившиеся от иностранных конкурентов ниши внутреннего рынка. Нам надо на своем уровне оказывать помощь таким инициативам".

По поручению главы государства при Совете Республики создан экспертный совет, который действует уже более полугода. "Всего советом рассмотрено 66 проектов. К его работе мы привлекаем компетентных экспертов из числа руководителей регионов и крупных предприятий, практиков, ученых, что позволяет существенно повысить качество и эффективность принимаемых законодательных мер. Многие важные вопросы по совершенствованию законодательства удалось решить благодаря конструктивному и слаженному взаимодействию с правительством, республиканскими и местными органами власти. Мы и впредь должны своевременно принимать необходимые нормативные правовые акты, действовать оперативно и на упреждение, а также предельно ответственно относиться к выполнению полномочий, которые сегодня нам предоставлены законодательством", - констатировала Наталья Кочанова.-0-