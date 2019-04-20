Кочанова: в Послании Президента озвучены значимые для каждого человека вопросы

20 апреля, Полоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию озвучены значимые для каждого человека вопросы. Такое мнение высказала журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова.

"Послание - это концентрация идей и важных направлений, стратегических задач, которые предстоит реализовывать в настоящее время, на перспективу", - подчеркнула Наталья Кочанова.

В этот раз, по ее мнению, как никогда ранее Президент сделал большой акцент на сохранении достигнутого поколениями белорусов за предыдущие годы, а также других вопросах, касающихся жизни каждого человека. "Это и демография, и здоровье, спорт... Можно говорить, что все традиционно, но ведь это и есть самое главное. А что еще для человека более важно?!" - отметила Наталья Кочанова.

"Глава государства говорит абсолютно верно, ценит каждого человека, и мы должны гордиться своей страной, тем, что сделано за годы независимости Беларуси", - добавила она.

В Полоцке глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова приняла участие в закладке липовой аллеи на Кургане Бессмертия. В честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сегодня здесь было высажено 108 деревьев (именно столько ветеранов Великой Отечественной войны проживает сегодня в районе), проведено благоустройство территории объекта. В работах приняли участие около 400 человек - руководители местной вертикали власти, представители общественных и профсоюзных организаций, ветераны и молодежь.-0-