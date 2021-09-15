Кочанова: в современном мире очень важно единство народа и наций

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современном мире очень важно единство народа и наций, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам круглого стола на тему "День народного единства как символ консолидации белорусского народа", который проходит в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я просто уверена, что День народного единства должен быть таким праздником, который будут праздновать не только поколения современности, но и те поколения, которые будут идти за нами. Потому что это наша история, наши корни. И потому, что в современном мире очень важно единство народа, наций, своя суверенная страна, - сказала Наталья Кочанова. - Мы уже видим, какая идет подготовка к празднику, какие мероприятия проводятся в нашей стране и с каким интересом. Причем этот интерес не столько людей старшего поколения, которым, как правило, интересна история своей страны. Но что мы видим сегодня: это интересно молодым людям, которые, может быть, некоторые факты в истории нашего народа и нашей страны и не знают. Действительно, когда-то мы не говорили про это по определенным причинам. А ведь жизнь идет..."

Спикер подчеркнула: историю страны пишет народ. "Но мы должны писать ее правдиво для того, чтобы через много поколений или через несколько лет - 10, 20, 30, 50 - говорили правду о том времени, в котором мы живем. И мы понимаем, как важно сохранить эту историческую правду. Важно, что сегодня сохранились оригиналы документов. И их мы видим на выставках, которые сегодня развернулись по всей стране. Конечно, это важно", - отметила она.

Участниками круглого стола стали члены Совета Республики, уполномоченный по делам религий и национальностей, представители управления культуры Мингорисполкома, Академии управления при Президенте, руководители центральных средств массовой информации, молодежь и другие.

Работу круглого стола предварило открытие тематической выставки "17 сентября - День народного единства". Республиканский музейный проект подготовлен Национальным историческим музеем и областными музеями. Экспозиции были представлены во время церемонии открытия посредством телемоста.-0-