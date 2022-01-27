Кочанова: внимание к Посланию Президента белорусскому народу и парламенту традиционно велико

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внимание к Посланию Президента белорусскому народу и Национальному собранию традиционно велико, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Седьмая внеочередная сессия Совета Республики начинает свою работу в преддверии одного из ключевых событий в жизни нашей страны - Послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию. Внимание к этому событию традиционно велико. Обращаясь к широкой представительной аудитории со всех регионов, глава государства доводит принципиальные оценки происходящих событий и процессов, обосновывает политическую позицию государства, мобилизует общество на реализацию важнейших решений", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула, нынешнее послание состоится в особенный период нашей истории. "Впереди конституционный референдум и серьезные планы на дальнейшее развитие нашей страны. И все это на фоне беспрецедентных международных событий", - констатировала она.-0-

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Фото Оксаны Манчук