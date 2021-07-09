Кочанова: военно-патриотические лагеря важны и значимы для нашей страны

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглосуточный военно-патриотический лагерь "Доблесть" открылся сегодня на базе войсковой части 3214 внутренних войск МВД. Участие в торжественном митинге по случаю открытия приняла председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я искренне рада приветствовать всех ребят, которые сегодня находятся в таких замечательных условиях. Военно-патриотические лагеря - что может быть важнее и значимее для нашей страны, когда молодежь является продолжателем тех славных традиций, которые годами формировались в нашей независимой Беларуси, - сказала Наталья Кочанова. - Вы знаете, что для нас молодежь - это будущее нашей страны. Молодежная политика является одной из приоритетных направлений государственной политики, и Президент всегда особое внимание уделяет воспитанию подрастающего поколения. Совсем недавно мы отмечали скорбную дату - 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Мы не должны забывать о подвиге поколений, которые отстояли мир, свободу и независимость, тех, кто восстановил из руин нашу страну. И сегодня вы, молодежь, должны сохранить мир и спокойствие на нашей земле".

Спикер выразила признательность Министерству внутренних дел за организацию военно-патриотических лагерей. "Дорогие ребята, сегодня хотела бы поздравить вас с открытием новой смены еще одного лагеря "Доблесть". Хотела бы пожелать вам всего самого доброго, прежде всего, здоровья. Любите нашу замечательную Беларусь, как и мы - безмерно. Мы должны сделать все, чтобы наша страна была единой. Учитесь, набирайтесь знаний. И делайте все для того, чтобы честь, совесть, доблесть, справедливость были основами вашей жизни, - подчеркнула она. - Еще я хотела бы выразить слова признательности и благодарности родителям, которые приняли такое решение и отправили ребят в эти лагеря. Потому что это очень важно - воспитать патриота, гражданина своей страны. Это, пожалуй, самое важное для нас, для руководителей страны. Я благодарю офицеров внутренних войск за то, что они работают с ребятами, выполняя при этом основные функции по охране порядка, мира и спокойствия в нашей стране. Это ребята, которые придут вам на смену, которые будут помогать вам в этой работе".

Как добавил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков, сегодня круглосуточные военно-патриотические лагеря "Доблесть", "Патриот" и "Родина" работают на базе войсковых частей 3214, 5448 и 3310.-0-