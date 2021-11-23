Кочанова: вопросы оказания помощи беженцам на границе находятся на самом серьезном контроле

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы оказания помощи беженцам на белорусско-польской границе находятся на самом серьезном контроле, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня прошла встреча с господином Клюге по вопросам оказания медицинской помощи беженцам, которые оказались в такой непростой ситуации. По поручению Президента Совет Республики взял на контроль вопросы питания, оказания медицинской помощи беженцам. И на границе практически уже две недели работает председатель комиссии Совета Республики Виктор Лискович, который курирует на месте все эти вопросы. И смею заверить, что эта работа выстроена на самом серьезном уровне. Оказывается медицинская помощь. За сегодняшний день обратились 85 человек, 10 из них потребовалась медицинская помощь. Тем, кто нуждается в амбулаторном лечении, - помощь оказывается на месте, те, кто нуждается в стационарной помощи, - размещаются в стационарах", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что Ханс Клюге побывал во всех учреждениях здравоохранения Гродно и дал высокую оценку нашей системе здравоохранения в целом. "Потому что он уже не в первый раз приезжает в Беларусь и, конечно, мониторит ситуацию, которая складывается, в том числе и с ковид-инфекцией. Сегодня он подтвердил еще раз, что белорусская система здравоохранения находится на самом высоком уровне. И он был приятно поражен в этот раз, что в Гродно в больницах есть такое высокотехнологичное оборудование. Это заслуживает добрых слов в адрес нашей системы здравоохранения, всех тех людей, которые работают сегодня в этой системе, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Но я еще раз хочу повторить, что мы оказываем и будем продолжать оказывать помощь беженцам, которые сегодня оказались в беде. Эти вопросы находятся на личном контроле Президента. Мы постоянно докладываем о ситуации на границе и все эти вопросы держим на самом серьезном контроле".-0-

Ханс Клюге