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29 декабря 2021, 12:09

Кочанова: всегда с огромной радостью бываю в детских учреждениях

Наталья Кочанова во время благотворительной акции
Наталья Кочанова во время благотворительной акции
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29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в ходе новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетила сегодня Социально-педагогический центр с приютом Ленинского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это великолепная акция - "Наши дети", когда мы месте с ребятами встречаемся в канун замечательного праздника, Нового года, можем сказать им добрые слова, услышать от них их пожелания и поздравления. Всегда с огромной радостью бываю в таких детских учреждениях, потому что очень люблю детей, они - наше будущее. Я рада тому, что мы все вместе приходим к нашим ребятам, можем увидеть, какие они красивые и талантливые. Очень хотелось бы, чтобы желания детей сбывались, потому что они самые простые: быть с семьей, быть здоровыми. Пусть бы в нашей стране все дети были в семьях, были желанными так, как они желанны для нашей родной страны", - отметила Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула: "Мы делаем все для того, чтобы в нашей стране детям жилось комфортно, уютно, чтобы они любили нашу Беларусь, но об этом должны думать и их родные, люди, которые рядом с ними. Поэтому с огромной радостью и уважением мы относимся ко всем педагогам, которые работают в дошкольных учреждениях, социально-педагогических центрах, учреждениях дополнительного образования. Эти творческие, любящие, добрые люди действительно частицу своего сердца и души отдают нашим детям - это очень важно. Когда смотришь представления, которые, как правило, создаются силами преподавателей, то всякий раз думаешь о том, как здорово, что такие замечательные люди работают с ребятами, показывают им, что в мире так много красивого, прекрасного и доброго. Слава богу, что в нашей стране нет таких детей, которые бы оказались в сложной ситуации и не нашли поддержку и помощь. И всегда надо думать о том, что рядом с тобой есть те, кто нуждается в твоей доброте и заботе. На это и нацелена акция "Наши дети", - сказала она.

Председатель Совета Республики пожелала воспитанникам и коллективу центра здоровья исполнения заветных желаний, счастья, любви, мира и добра и передала учреждению сертификат на приобретение стиральной машины. Дети получили долгожданные новогодние подарки и в ответ вручили гостям памятные сувениры.

По словам директора центра Оксаны Говен, ребята ждали Наталью Ивановну и готовились к этой встрече. В маскарадных костюмах они читали стихи, танцевали, пели песни, приглашали гостей в веселый хоровод - каждый из них верит в новогоднее чудо.

"В настоящее время в нашем центре 18 воспитанников от 3 до 18 лет, все они разные. К каждому из ребят мы стараемся найти индивидуальный подход, и, когда они у нас здесь находятся, их таланты раскрываются. У всех наших воспитанников сложная жизненная ситуация, что и привело их в стены нашего учреждения. Наша самая главная задача - создать комфортные, максимально близкие к домашним условия пребывания, построить работу с родителями таким образом, чтобы у каждого ребенка была возможность вернуться в семью, к себе домой. Так, в преддверии Нового года наш воспитанник Олег вернулся в свою семью. 23 декабря мы приняли такое решение на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, и мама забрала своего сына домой", - рассказала руководитель.

Социально-педагогический центр с приютом Ленинского района Минска имеет в своем составе такие структурные подразделения, как детский социальный приют, отдел профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства, отдел профилактики и комплексной реабилитации, отдел информационно-аналитической, методической работы и поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством и вручают им подарки.-0-

Фото Максима Гучека

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