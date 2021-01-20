Кочанова: встреча со студентами БГУ прошла в формате трехчасового открытого диалога

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась со студентами Белорусского государственного университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча состоялась в верхней палате парламента и прошла в формате открытого диалога.

"Это была просьба ребят провести нашу встречу в Совете Республики, чтобы посмотреть на этот государственный орган, чем он занимается и где находится. Поэтому сегодня мы пригласили их сюда. Это студенты и магистранты БГУ. Я считаю, что любая такая встреча - это диалоговая площадка, где можно ответить на вопросы, а самое важное - узнать, что волнует сегодня молодых людей, услышать их мнение", - рассказала Наталья Кочанова.

Встреча с молодежью длилась три часа. "Вопросов сегодня, действительно, было очень много. Абсолютно на разные темы. Ребята живо интересовались экономикой, перспективами социально-экономического развития нашей страны. Они говорили о Кодексе об образовании, о том, что возможно надо внести изменения во вступительную кампанию. Их интересовали вопросы, связанные с заболеванием коронавирусом, мое личное мнение и отношение к тем или иным проблемам. Говорили и о работе средств массовой информации, потому что на встрече присутствовали студенты-журналисты", - отметила спикер.

Наталья Кочанова подчеркнула, что вопросы от студентов поступали разные по своему содержанию и глубине. "И мне сегодня эта встреча очень понравилась, как, собственно, и всегда. Исходя из этих встреч, конечно, делаем определенные выводы для того, чтобы четко понимать, в каком направлении мы должны двигаться дальше и работать. Поэтому такая форма общения всегда интересна. Думаю, что было интересно и ребятам", - добавила она.

Студент 4-го курса факультета журналистики БГУ Максим Тютеньков уверен, что такие диалоговые площадки для молодежи крайне важны. "Потому что именно здесь мы можем получить из первых уст ответы на интересующие нас вопросы. К этой встрече лично я готовился, спрашивал у своих однокурсников, что их волнует. Безусловно, молодежь волнует образовательный процесс. А выпускников - вопросы распределения и прохождения практики. Эта встреча для меня имеет большое значение. Услышанной сегодня информацией я обязательно поделюсь со своими сверстниками", - рассказал он.

Студентка 4-го курса филологического факультета БГУ Анастасия Евтушкевич отметила, что учится на бюджете и поэтому сейчас ее больше всего волнует вопрос будущего трудоустройства. Девушка признательна, что встречи с молодежью проходят на таком высоком уровне. "Приятно, что такие высокопоставленные лица находят время и возможность с нами встретиться. Для нас это очень важно. Думаю, сегодня у нас состоялся конструктивный диалог", - добавила она.

Участники открытого диалога отметили, что благодарны Наталье Кочановой за такую встречу и возможность поговорить на равных, а также увидеть и понять, как и где принимаются законопроекты, что собой представляет устройство аппарата верхней палаты парламента, как устроена работа секретариата и членов Совета Республики.

Кроме встречи с Натальей Кочановой для ребят была проведена экскурсия по зданию Совета Республики, они осмотрели музейную экспозицию и сделали фото на память.-0-