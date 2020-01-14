Кочанова: встречи с трудовыми коллективами - это возможность реально оценить ситуацию на местах

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встречи с трудовыми коллективами дают возможность реально оценить ситуацию на местах. Об этом журналистам заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которая встретилась сегодня с работниками кондитерской фабрики "Слодыч", передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятиях единого дня информирования председатель Совета Республики рассказала об основных традициях суверенной Беларуси. Наталья Кочанова также проинформировала трудовой коллектив кондитерской фабрики о наиболее актуальных вопросах социально-экономического развития страны, особое внимание уделила вопросам занятости, соотношения роста заработной платы и производительности труда, контроля за ценами. Кроме того, речь шла о молодежной политике, поддержке многодетных семей и демографической безопасности. Председатель Совета Республики ответила на вопросы работников предприятия, которые касались строительства арендного жилья и развития системы образования.

Высшие должностные лица, руководители местных органов власти, предприятий, организаций регулярно проводят встречи с трудовыми коллективами, личные приемы граждан. "Это эффективная форма общения с людьми, когда ты не просто встречаешься с представителями трудового коллектива, но и видишь, как работает это предприятие, как выполняются доведенные показатели, решаются социальные вопросы в коллективе, какие здесь условия труда и заработная плата, как работает руководство", - отметила Наталья Кочанова. Эта форма работы себя зарекомендовала, и она будет набирать обороты. Когда люди информированы, у них меньше вопросов, добавила спикер.

Каждый месяц для встреч с трудовыми коллективами выбирается новая тематика. Председатель Совета Республики отметила, что помимо этого обычно рассказывает и о ключевых вопросах социально-экономического развития страны, задачах, поставленных главой государства, а также отвечает на вопросы. "Всегда интересно послушать, какие вопросы есть у работников того или иного предприятия. Бывает по-разному, но обычно это строительство жилья, образование, здравоохранение. Это те вопросы, которые касаются каждого человека в нашей стране", - подытожила Наталья Кочанова.

Перед встречей с трудовым коллективом председатель Совета Республики посетила цеха кондитерской фабрики, ознакомилась с работой предприятия. В 2019 году объем его экспорта превысил $1,5 млн. Здесь работают почти 530 человек, выпускается более 100 наименований продукции.-0-

Фото Максима Гучека