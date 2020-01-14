ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 14 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:48 Белорусский биатлонист Андрей Гаврош занял 10-е место в спринте на III зимних юношеских Олимпийских играх Спорт
18:35 Кочанова: встречи с трудовыми коллективами - это возможность реально оценить ситуацию на местах Общество
18:18 Необходимо вовлекать людей в решение вопросов и вместе определять приоритеты развития - Турчин Регионы
18:16 Нацбанк пояснил причины замедления инфляции в декабре 2019 года Экономика
18:06 Два экс-сотрудника Московского РОЧС Минска приговорены к 5 и 7 годам колонии Происшествия
18:04 Новогодний экспресс Детской железной дороги перевез на каникулах более 7 тыс. пассажиров Общество
17:51 Авиакомпания Airbus ввела в эксплуатацию новый самолет в виде кита белухи В мире
17:48 Минские таможенники задержали посылку из США с $1,2 тыс. в пачке от печенья Происшествия
17:43 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича финишировал вторым на девятом этапе "Дакара" Спорт
17:36 В Пинске ввели карантин из-за бешеных животных Происшествия
17:29 Областной рыболовный фестиваль планируют провести в Заславле 8 февраля Регионы
17:25 Сольный концерт оперной дивы Марии Гулегиной состоится 1 февраля на сцене Большого театра Культура
17:22 Сбои в работе системы ЕРИП возможны утром 15 января Общество
17:19 Орда: пенсионное накопление должно стать нормой коллективных договоров Регионы
17:07 В Гомеле пациент "заминировал" больницу Происшествия
17:01 Хотько: предложения по развитию АПК Витебской области дорабатываются с акцентом на сырьевые зоны Регионы
16:33 Более 400 команд примут участие в отборочном этапе республиканского чемпионата по интеллектуальным играм Общество
16:22 Около Br2,7 млн направлено на реконструкцию профильного реабилитационного центра в Барани Регионы
16:06 Пожары в Австралии повлияли на качество воздуха в других странах - НАСА В мире
16:03 Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $783,3 млн Общество
15:46 Резидентами СЭЗ "Гродноинвест" в 2019 году стали 4 компании с инвестпроектами на $190 млн Экономика
15:44 Необходимости в изменении бюджета Беларуси из-за ситуации с российской нефтью нет - Минфин Экономика
15:42 Лондон, Берлин и Париж запускают механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном В мире
15:42 Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов на $1-1,2 млрд в I квартале Экономика
15:21 НАН Беларуси представит на ЭКСПО в Дубае биопринтер Экономика
15:21 Главбух из Дзержинска вывела со счета предприятия более Br12 тыс. Происшествия
15:21 Раз в год: в таможне напомнили порядок возмещения пошлин при ввозе авто по указу №140 Общество
15:11 В Украине зафиксирована смерть от столбняка В мире
15:09 Лабораторию инженерно-технического творчества STEM-Hub открыли в Гомеле Регионы
15:05 Петриковский ГОК запустят в 2021 году Экономика
Все новости
Все новости
Общество
14 января 2020, 18:35

Кочанова: встречи с трудовыми коллективами - это возможность реально оценить ситуацию на местах

Наталья Кочанова во время встречи с коллективом "Слодыча"
Наталья Кочанова во время встречи с коллективом "Слодыча"

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встречи с трудовыми коллективами дают возможность реально оценить ситуацию на местах. Об этом журналистам заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которая встретилась сегодня с работниками кондитерской фабрики "Слодыч", передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятиях единого дня информирования председатель Совета Республики рассказала об основных традициях суверенной Беларуси. Наталья Кочанова также проинформировала трудовой коллектив кондитерской фабрики о наиболее актуальных вопросах социально-экономического развития страны, особое внимание уделила вопросам занятости, соотношения роста заработной платы и производительности труда, контроля за ценами. Кроме того, речь шла о молодежной политике, поддержке многодетных семей и демографической безопасности. Председатель Совета Республики ответила на вопросы работников предприятия, которые касались строительства арендного жилья и развития системы образования.

Высшие должностные лица, руководители местных органов власти, предприятий, организаций регулярно проводят встречи с трудовыми коллективами, личные приемы граждан. "Это эффективная форма общения с людьми, когда ты не просто встречаешься с представителями трудового коллектива, но и видишь, как работает это предприятие, как выполняются доведенные показатели, решаются социальные вопросы в коллективе, какие здесь условия труда и заработная плата, как работает руководство", - отметила Наталья Кочанова. Эта форма работы себя зарекомендовала, и она будет набирать обороты. Когда люди информированы, у них меньше вопросов, добавила спикер.

Каждый месяц для встреч с трудовыми коллективами выбирается новая тематика. Председатель Совета Республики отметила, что помимо этого обычно рассказывает и о ключевых вопросах социально-экономического развития страны, задачах, поставленных главой государства, а также отвечает на вопросы. "Всегда интересно послушать, какие вопросы есть у работников того или иного предприятия. Бывает по-разному, но обычно это строительство жилья, образование, здравоохранение. Это те вопросы, которые касаются каждого человека в нашей стране", - подытожила Наталья Кочанова.

Перед встречей с трудовым коллективом председатель Совета Республики посетила цеха кондитерской фабрики, ознакомилась с работой предприятия. В 2019 году объем его экспорта превысил $1,5 млн. Здесь работают почти 530 человек, выпускается более 100 наименований продукции.-0-

Фото Максима Гучека

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи Кочанова предприятие
Новости рубрики Общество
Фото из архива Новогодний экспресс Детской железной дороги перевез на каникулах более 7 тыс. пассажиров
Фото из архива Сбои в работе системы ЕРИП возможны утром 15 января
Фото из архива Более 400 команд примут участие в отборочном этапе республиканского чемпионата по интеллектуальным играм
Фото из архива Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $783,3 млн
Фото из архива Раз в год: в таможне напомнили порядок возмещения пошлин при ввозе авто по указу №140
Владимир Кухарев. Фото из архива При строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам ограничат рентабельность до 5%
Главное
Во время совещания Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах
Лукашенко: государство будет проводить перемены, но не революционными методами
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $783,3 млн
От транзита нефти до хоккея - посол о целях визита в Беларусь премьера Латвии
Топ-новости
Лукашенко: строить жилье будут организации, готовые работать с рентабельностью 5%
Журналисты БЕЛТА стали лауреатами конкурса на лучшее представление научных достижений 2019 года
Кочанова: встречи с трудовыми коллективами - это возможность реально оценить ситуацию на местах
В уединении и атмосферной обстановке. Березинский заповедник приглашает провести крещенский сочельник
"Судьбы, сложенные в треугольник" - новый проект БЕЛТА и музея истории ВОВ
Необходимости в изменении бюджета Беларуси из-за ситуации с российской нефтью нет - Минфин
Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича финишировал вторым на девятом этапе "Дакара"
План перехода на экоупаковку утвержден в Беларуси
Орда: пенсионное накопление должно стать нормой коллективных договоров
Правительство утвердило объемы строительства жилья в Беларуси в 2020-2021 годах
Раз в год: в таможне напомнили порядок возмещения пошлин при ввозе авто по указу №140
Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов на $1-1,2 млрд в I квартале
Петриковский ГОК запустят в 2021 году
Крутой: платить российским нефтяным компаниям премии в прежних объемах бессмысленно и нецелесообразно
МВД Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.